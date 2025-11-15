Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Katedrále sv. Víta sa koná posledná rozlúčka s kardinálom Dukom

Dominik Duka, archívna snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov.

Autor TASR
Praha 15. novembra (TASR) - V pražskej Katedrále svätých Víta, Václava a Vojtecha sa v sobotu koná posledná rozlúčka s emeritným pražským arcibiskupom kardinálom Dominikom Dukom, ktorý zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Na obrade celebrovanom súčasným pražským arcibiskupom Janom Graubnerom sa zúčastnili viaceré osobnosti verejného i politického života vrátane slovenskej vládnej delegácie. TASR o tom informuje podľa správ serverov iDnes, Seznam Zprávy a Novinky.cz.

Obrad sa začal krátko po 11.00 h za zvuku sklady Rekviem b-moll od českého skladateľa Antonína Dvořáka, počas ktorého do katedrály vchádzal liturgický sprievod. Pred začiatkom omše nad pražským chrámom preletelo päť vojenských lietadiel v krížovej formácií.

Obrad koncelebrujú biskupi českých a moravských diecéz spolu s kardinálmi a biskupmi zo zahraničia vrátane desiatich slovenských katolíckych biskupov. Pripojili sa tiež arcidiecézni kňazi a kňazi z rádu dominikánov, do ktorého Duka patril.

Na obrade sa zúčastnil i český prezident Petr Pavel a jeho dvaja predchodcovia Miloš Zeman a Václav Klaus. Prítomní sú aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura, líder KDU-ČSL Marek Výborný či herečka Jiřina Bohdalová a režisér Jiří Strach.

Do Prahy si prišli uctiť pamiatku kardinála Duku aj viacerí slovenskí vládni predstavitelia. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, minister zdravotníctva SR Kamil Šaško, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.

Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Vo funkcii pražského arcibiskupa pôsobil v rokoch 2010 až 2022.
