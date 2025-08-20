< sekcia Zahraničie
V katedrále v Lehnici objavili najstaršiu časovú schránku na svete
Autor TASR
Lehnica 20. augusta (TASR) - Vo veži gotickej Katedrály sv. apoštolov Petra a Pavla v sliezskej Lehnici objavili najstaršiu časovú schránku na svete. Obsahuje štyri dokumenty a 35 mincí a jej existencia siaha do polovice 17. storočia. V stredu ju oficiálne predstavili v miestnom Múzeu medi. Informuje o tom spravodajca TASR v Poľsku.
Podľa primátora mesta Macieja Kupaja ide o unikátny depozit. Verejnosť si tento objav bude môcť prezrieť 19. septembra priamo v katedrále.
Riaditeľ Múzea medi Marcin Makuch zdôraznil, že časová schránka má mimoriadnu historickú hodnotu. Podobné depozity sa zvyčajne umiestňovali do kostolných alebo radničných veží počas stavebných či reštaurátorských prác. Obsahovali najmä dokumenty, mince či tlačoviny ako odkaz pre ďalšie generácie. V prípade lehnickej schránky bol jej obsah v priebehu dejín doplnený ešte dvakrát.
Najstarší dokument z pergamenu pochádza z 18. júla 1650 a bol vložený pri obnove veže zničenej požiarom v roku 1648. Spolu s ním boli uložené aj dve mince kniežaťa Juraja Rudolfa Lehnického - dukát z roku 1621 a toliar z roku 1607. V roku 1775 sa obsah schránky rozšíril o dva nové dokumenty a 23 mincí, prevažne z obdobia vlády Fridricha II. Veľkého. Medzi nimi boli aj štyri strieborné mince poľského kráľa Augusta III. Poslednýkrát bola doplnená v roku 1823 o ďalší dokument a desať mincí pruského panovníka Fridricha Viliama III. Celkovo obsahuje päť zlatých, 26 strieborných a štyri medené mince.
Podľa historikov je tento depozit starý 375 rokov, čo z neho robí najstarší známy nález tohto druhu na svete. Schránku podrobia ďalšiemu výskumu a múzeum spolu so správou katedrály pripraví jej vedecké spracovanie aj verejnú výstavu.
