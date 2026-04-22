< sekcia Zahraničie
V kauze agrodotácií EÚ parlament zrušil imunitu 13 poslancov
Podľa gréckych úradov bola do podvodov zapojená rozsiahla sieť ľudí, ktorí spreneverili približne od roku 2018 najmenej 23 miliónov eur.
Autor TASR,aktualizované
Atény 22. apríla (TASR) - Grécky parlament zrušil v stredu imunitu 13 poslancom na žiadosť európskej a gréckej prokuratúry. Ide o vyšetrovanie podvodov pri vyplácaní poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Podľa gréckych úradov bola do podvodov zapojená rozsiahla sieť ľudí, ktorí spreneverili približne od roku 2018 najmenej 23 miliónov eur. Polícia v Grécku vlani počas vyšetrovania zadržala desiatky osôb, medzi ktorými však neboli politici.
Podpredseda parlamentu Jorgos Georgantas oznámil, že poslanci teraz jasnou väčšinou odhlasovali zrušenie imunity 13 kolegom z vládnucej strany Nová demokracia (ND) premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá sa ocitla v centre škandálu. Samotní politici v snahe očistiť si svoje dobré meno požiadali o zbavenie imunity.
Európska prokuratúra (EPPO) oznámila vyšetrovanie 20 členov Novej demokracie vrátane súčasných i bývalých poslancov. Údajne sa spomínajú v odpočúvaných rozhovoroch o prípadoch konkrétnych poľnohospodárov a často sa snažia zasiahnuť v ich prospech.
Všetci zapletení do škandálu popierajú nezákonné konanie. Mnohí tvrdia, že ide o účasť na prípadoch ich voličov, čo patrí k práci poslancov. Demisiu už podalo viacero vysokopostavených politikov vrátane dvoch ministrov a dvoch štátnych tajomníkov, čo viedlo k reorganizácii vlády.
„Úlohou člena parlamentu je zaujímať sa o občana a zasiahnuť v záležitostiach, ktoré nemožno vyriešiť na základe existujúcej legislatívy,“ vyhlásil v utorok pre štátnu televíziu bývalý minister poľnohospodárstva Kostas Tsiaras, ktorý odstúpil v apríli.
EPPO uviedla, že jej vyšetrovanie sa týka „podnecovania na zneužitie dôvery, počítačového podvodu a falošného osvedčenia s cieľom zabezpečiť inej osobe neoprávnený prospech“.
Viacerí členovia gréckej vlády uviedli, že vyšetrovanie je politicky motivované, a kritizovali časté úniky informácií do médií. Mitsotakis v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že EPPO musí „dokázať svoju objektívnosť“. Prisľúbil odsúdenie „zlodejov“ a získanie spreneverených financií späť. Poukazuje však na to, že podvod sa začal pred jeho nástupom k moci v roku 2019.
