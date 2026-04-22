Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. apríl 2026Meniny má Slavomír
< sekcia Zahraničie

V kauze agrodotácií EÚ parlament zrušil imunitu 13 poslancov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
,aktualizované 
Atény 22. apríla (TASR) - Grécky parlament zrušil v stredu imunitu 13 poslancom na žiadosť európskej a gréckej prokuratúry. Ide o vyšetrovanie podvodov pri vyplácaní poľnohospodárskych dotácií Európskej únie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

Podľa gréckych úradov bola do podvodov zapojená rozsiahla sieť ľudí, ktorí spreneverili približne od roku 2018 najmenej 23 miliónov eur. Polícia v Grécku vlani počas vyšetrovania zadržala desiatky osôb, medzi ktorými však neboli politici.

Podpredseda parlamentu Jorgos Georgantas oznámil, že poslanci teraz jasnou väčšinou odhlasovali zrušenie imunity 13 kolegom z vládnucej strany Nová demokracia (ND) premiéra Kyriakosa Mitsotakisa, ktorá sa ocitla v centre škandálu. Samotní politici v snahe očistiť si svoje dobré meno požiadali o zbavenie imunity.

Európska prokuratúra (EPPO) oznámila vyšetrovanie 20 členov Novej demokracie vrátane súčasných i bývalých poslancov. Údajne sa spomínajú v odpočúvaných rozhovoroch o prípadoch konkrétnych poľnohospodárov a často sa snažia zasiahnuť v ich prospech.

Všetci zapletení do škandálu popierajú nezákonné konanie. Mnohí tvrdia, že ide o účasť na prípadoch ich voličov, čo patrí k práci poslancov. Demisiu už podalo viacero vysokopostavených politikov vrátane dvoch ministrov a dvoch štátnych tajomníkov, čo viedlo k reorganizácii vlády.

„Úlohou člena parlamentu je zaujímať sa o občana a zasiahnuť v záležitostiach, ktoré nemožno vyriešiť na základe existujúcej legislatívy,“ vyhlásil v utorok pre štátnu televíziu bývalý minister poľnohospodárstva Kostas Tsiaras, ktorý odstúpil v apríli.

EPPO uviedla, že jej vyšetrovanie sa týka „podnecovania na zneužitie dôvery, počítačového podvodu a falošného osvedčenia s cieľom zabezpečiť inej osobe neoprávnený prospech“.

Viacerí členovia gréckej vlády uviedli, že vyšetrovanie je politicky motivované, a kritizovali časté úniky informácií do médií. Mitsotakis v nedeľu na sociálnej sieti napísal, že EPPO musí „dokázať svoju objektívnosť“. Prisľúbil odsúdenie „zlodejov“ a získanie spreneverených financií späť. Poukazuje však na to, že podvod sa začal pred jeho nástupom k moci v roku 2019.
.

Neprehliadnite

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu

KOMENTÁR J. HRABKA: Prázdninové referendum

Prezident SR Peter Pellegrini vyhlási referendum s dvomi otázkami

S. HOMEROVÁ: Zuby sa nemajú umývať hneď po jedle