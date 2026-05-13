< sekcia Zahraničie
V kauze financovania kampane Líbyou žiadajú pre Sarkozyho väzenie
Od odchodu z funkcie Sarkozy čelil pred súdmi viacerým kauzám, ale napriek tomu zostáva naďalej vplyvnou postavou konzervatívnej politiky.
Autor TASR
Paríž 13. mája (TASR) - Prokuratúra v odvolacom procese v kauze údajného financovania prezidentskej kampane z roku 2007 Líbyou navrhuje pre bývalého prezidenta Nicolasa Sarkozyho sedemročný trest väzenia, pokutu 300.000 eur a päťročný zákaz uchádzať sa o volené funkcie. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Prokuratúra tak žiada pre Sarkozyho rovnaký trest ako pred súdom prvého stupňa. Sarkozy bol následne odsúdený na päť rokov väzenia, pokutu 100.000 eur a päťročný zákaz kandidovať do verejných funkcií. Proti tomuto rozsudku sa Sarkozy odvolal.
Sarkozy, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007-12, akékoľvek pochybenie odmieta. Vlani sa však stal prvým bývalým prezidentom modernej Francúzskej republiky, ktorý bol - v tejto kauze - odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a dostal do väzenia. Z väzenia ho po 20 dňoch prepustili. Na slobode, ale pod súdnym dohľadom bude až do rozhodnutia odvolacieho súdu.
Rozsudok v tejto kauze by mal súd vyniesť 30. novembra. Súdny proces, ktorý trvá už dva mesiace, sa má skončiť o dva týždne - po záverečných rečiach obhajcov desiatich obžalovaných vrátane právnikov Nicolasa Sarkozyho.
V odvolacom konaní sa znovu skúmajú všetky dôkazy a svedectvá týkajúce sa Sarkozyho a deviatich spoluobžalovaných – vrátane troch bývalých ministrov. Sudcovia v septembri 2025 konštatovali, že Sarkozy a jeho spolupracovníci vytvorili v rokoch 2005-07 zločinecké združenie s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky z Líbye na podporu Sarkozyho prezidentskej kandidatúry.
Sarkozy obvinenia odmieta a naznačuje, že sú politicky motivované.
Od odchodu z funkcie Sarkozy čelil pred súdmi viacerým kauzám, ale napriek tomu zostáva naďalej vplyvnou postavou konzervatívnej politiky.
Prokuratúra tak žiada pre Sarkozyho rovnaký trest ako pred súdom prvého stupňa. Sarkozy bol následne odsúdený na päť rokov väzenia, pokutu 100.000 eur a päťročný zákaz kandidovať do verejných funkcií. Proti tomuto rozsudku sa Sarkozy odvolal.
Sarkozy, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007-12, akékoľvek pochybenie odmieta. Vlani sa však stal prvým bývalým prezidentom modernej Francúzskej republiky, ktorý bol - v tejto kauze - odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody a dostal do väzenia. Z väzenia ho po 20 dňoch prepustili. Na slobode, ale pod súdnym dohľadom bude až do rozhodnutia odvolacieho súdu.
Rozsudok v tejto kauze by mal súd vyniesť 30. novembra. Súdny proces, ktorý trvá už dva mesiace, sa má skončiť o dva týždne - po záverečných rečiach obhajcov desiatich obžalovaných vrátane právnikov Nicolasa Sarkozyho.
V odvolacom konaní sa znovu skúmajú všetky dôkazy a svedectvá týkajúce sa Sarkozyho a deviatich spoluobžalovaných – vrátane troch bývalých ministrov. Sudcovia v septembri 2025 konštatovali, že Sarkozy a jeho spolupracovníci vytvorili v rokoch 2005-07 zločinecké združenie s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky z Líbye na podporu Sarkozyho prezidentskej kandidatúry.
Sarkozy obvinenia odmieta a naznačuje, že sú politicky motivované.
Od odchodu z funkcie Sarkozy čelil pred súdmi viacerým kauzám, ale napriek tomu zostáva naďalej vplyvnou postavou konzervatívnej politiky.