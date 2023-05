V Kauze Floyd odsúdili aj štvrtého policajta, za spolupáchateľstvo

Washington 2. mája (TASR) - Bývalého amerického policajta Tou Thaa uznal v utorok sudca v Minneapolise v americkom štáte Minnesota za vinného zo spolupáchateľstva pri vražde Afroameričana Georgea Floyda, ku ktorej došlo počas pokusu o jeho zatknutie. Uvádza to TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.



Obvinenie proti Thaovi, jednému zo štyroch policajtov podieľajúcich sa na zatýkaní, bolo posledným nevyriešeným trestným prípadom súvisiacim so zabitím Floyda.



Polícia sa Floyda pokúsila zadržať 25. mája 2020 v Minneapolise pre podozrenie, že v neďalekom obchode použil falošnú 20-dolárovú bankovku.



Jeden zo zasahujúcich policajtov – Derek Chauvin – pritom vyše osem minút kľačal na Floydovom krku. Zatýkaný dával najavo, že nemôže dýchať, Chauvin na to však nebral ohľad. Konanie policajtov zachytili na video okolostojaci ľudia. Ich závery vyvolali v celých Spojených štátoch masové protesty proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite.



V čase spáchania trestného činu stál Tou Thao bokom a bránil v prístupe skupine ľudí vrátane hasiča mimo služby, ktorý opakovane kričal na policajtov, aby Floyda prestali tlačiť k zemi a skontrolovali mu pulz.



"Na základe svojho výcviku si Thao plne uvedomoval, že obmedzenie (pohybu), ktorého bol svedkom, sa hrubo odchyľuje od štandardu, je mimoriadne nebezpečné a pre Floyda predstavuje riziko smrti," napísal sudca okresu Hennepin Peter Cahill vo svojom rozhodnutí.



Podľa obhajoby sa Thao domnieval, že Floyd je pod vplyvom drog a jeho správanie v danom okamihu zodpovedá tiesňovej reakcii. Na základe výcviku v polícii tiež vedel, že v niektorých prípadoch je zakľaknutie zadržiavaného na krku prípustné. Okrem toho bol Thao vraj presvedčený o tom, že kým sa on zaoberá "kontrolou davu", ostatní policajti Floyda riadne monitorujú.



K spoluúčasti pri zabití druhého stupňa, teda k rovnakému obvineniu, akému čelí Thao, sa vlani priznali aj dvaja ďalší bývalí zasahujúci policajti Thomas Lane a J. Alexander Kueng.



Hlavný aktér kauzy Chauvin bol odsúdený na 22,5 roka väzenia za neúmyselnú vraždu druhého stupňa a vlani dostal súbežný 21-ročný trest za porušenie Floydových občianskych práv.



Na minuloročnom federálnom súdnom procese boli z porušenia Floydových občianskych práv uznaní za vinných aj Kueng, Lane a Thao. Lane bol odsúdený na dva a pol roka väzenia, Kueng na tri roky a Thao na tri a pol roka.



Podľa agentúry Reuters Thao chcel, aby o jeho vine či nevine rozhodol sudca Cahill. Týmto rozhodnutím sa Thao vzdal práva na súdny proces pred porotou. Rozsudok nad Thaom má byť vynesený 7. augusta.