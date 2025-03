V kauze korupcie v EP zadržali asistentku talianskeho poslanca

Brusel/Rím 21. marca (TASR) - Talianska polícia v piatok oznámila, že zadržala asistentku poslanca Európskeho parlamentu (EP) Fulvia Martusciella. Stalo sa tak na žiadosť belgických úradov zrejme v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v Európskom parlamente (EP), do ktorej je zapletený čínsky technologický koncern Huawei.



Ako spresnila agentúra AFP, Martusciellova asistentka Lucia Simeoneová bola zadržaná v stredu večer v Caserte neďaleko Neapola po bežnej dopravnej kontrole. Previezli ju do neapolskej väznice, kde počká na súdne rozhodnutie o svojom vydaní do Belgicka.



Nemenovaný policajný zdroj pre AFP uviedol, že na 47-ročnú Simeoneovú belgické orgány vydali európsky zatykač po sérii razií pri vyšetrovaní korupcie v EP. Simeoneová je podozrivá z korupcie, prania špinavých peňazí a zločinného spolčenia.



Talianska polícia v čase zadržania Simeoneovej nemala k dispozícii ďalšie podrobnosti, ale predpokladá, že príkaz na zatknutie súvisí s vyšetrovaním spoločnosti Huawei, dodal zdroj.



Bruselská prokuratúra sa k zadržaniu Simeoneovej odmietla vyjadriť s tým, že v tejto fáze vyšetrovania nezverejňuje totožnosť podozrivých.



V rámci vyšetrovania podozrenia z korupcie v EP doteraz belgická prokuratúra obvinila päť osôb.



Kancelária, ktorú v EP využívajú Martusciellovi asistenti, je po minulotýždňových raziách belgickej polície zapečatená. Samotný europoslanec za stranu Vpred Taliansko (Forza Italia) medzi podozrivými nie je.



Vyšetrovanie spoločnosti Huawei sa začalo dva roky po škandále Katargate, v ktorom boli viacerí europoslanci obvinení z nezákonnného lobovanie v prospech Kataru a Maroka. Obe krajiny takéto obvinenia popierajú.



Spoločnosť Huawei pred časom v súvislosti s vyšetrovaním v EP deklarovala, že obvinenia z úplatkárstva berie vážne. Uviedla, že v Huawei sa uplatňuje politika nulovej tolerancie voči korupcii a inému protiprávnemu konaniu.