V kauze mohutného hackerského útoku na Twitter obvinili tri osoby

Washington 31. júla (TASR) - V kauze nedávnych útokov na účty známych ľudí na sociálnej sieti Twitter a za získanie peňazí podvodom od používateľov internetu boli obvinené a budú stíhané tri osoby. Oznámili to v piatok americkí prokurátori.



Úrad prokurátora štátu Kalifornia uviedol, že trestnému stíhaniu v prípade čelia 19-ročný Mason "Chaewon" Sheppard z Británie, ako aj 22-ročný Nima Fazeli z Floridy.



Podrobnosti o treťom obvinenom neboli úradmi zverejnené, ale prokurátor štátu Florida medzičasom oznámil trestné stíhanie proti 17-ročnému mladíkovi obvinenému z toho, že viedol masívny hackerský útok na kontá prominentných používateľov Twitteru.



Cieľom spomínaného počítačového útoku bolo obrať ľudí o peniaze podvodom. Zasiahnuté účty zverejňovali na Twitteri odkazy, ktoré od ľudí žiadali zaslanie príspevkov v kryptomene bitcoin, uviedla spravodajská stanica CNN.



Prokurátor okresu Hillsborough, Andrew Warren, v piatok na tlačovej konferencii potvrdil, že 17-ročný podozrivý z hackerských útokov bol zadržaný. Warren vtedy neuviedol, či mladík konal sám. Spresnil však, že bude čeliť obvineniam v 30 bodoch, vrátane organizovaného podvodu, krádeže identity a hackingu.



Keďže podozrivý má 17 rokov, jeho meno nemôže byť zverejnené, ale v štáte Florida môže byť za niektoré trestné činy finančného charakteru obvinený akoby bol už dospelý.



Podľa vyjadrenia prokuratúry Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvo spravodlivosti po "komplexnom celoštátnom vyšetrovaní" dokázali podozrivého vystopovať a zadržať.



Jeho útokom boli zasiahnuté účty spoločností Apple a Uber, podnikateľov Elona Muska, Jeffa Bezosa či Billa Gatesa, i účty bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu a bývalého viceprezidenta Joea Bidena. V mene týchto ľudí páchatelia vyzvali používateľov internetu, aby zaslali bitcoiny na uvedenú adresu. Hackeri zasiahli aj účty firiem špecializujúcich sa na bitcoin.



Podľa Warrena šlo o "vysoko sofistikovaný" útok. Varoval tiež, že tento typ hackerského útoku by mohol narušiť globálne finančné trhy, ovplyvniť americkú politiku alebo medzinárodnú diplomaciu.



Trestné činy pripisované mladíkovi sa údajne odohrali v čase od 3. mája do 16. júla. Hackerský útok sa uskutočnil 15. júla. Twitter bol vtedy nútený na niekoľko hodín odstaviť svoje kľúčové stránky.