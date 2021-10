V kauze nehody maďarského autobusu vo Verone odsúdili vodiča

Budapešť/Benátky 26. októbra (TASR) – Odvolací súd v talianskej Verone v kauze tragickej nehody maďarského autobusu so 17 obeťami na životoch pri talianskej Verone z 20. januára 2017 odsúdil právoplatne na šesť rokov odňatia slobody maďarského vodiča Jánosa V. Informoval o tom v utorok spravodajský server Index.hu.



Rozsudok je výsledkom mimosúdnej dohody medzi prokurátorom o obhajcom vodiča. Odsúdený bude musieť najneskôr do piatich mesiacov nastúpiť v Talianska do výkonu trestu.



Pojednávanie prvostupňového súdu sa začalo 31. októbra 2018 na mestskom súde vo Verone za účasti viacerých pozostalých po maďarských obetiach. Taliansky prokurátor vzniesol obvinenia 25. mája 2018. Obvinených zo spôsobenia tejto dopravnej nehody bolo šesť vrátane vodiča autobusu. Ten však ani na jednom pojednávaní nebol prítomný, zastupoval ho jeho advokát.



Medzi obvinenými boli aj dvaja inžinieri majúci na starosti prevádzku talianskej diaľnice A4, na ktorej sa nehoda stala, a ďalej traja inžinieri zo skupiny, ktorá diaľnicu pred odovzdaním v roku 1993 testovala.



Maďarský národný úrad vyšetrovania NNYI predvlani 28. januára vypočul lekára vodiča autobusu, ktorý vedel o vodičovej poruche spánku. Lekára v prípade vypočuli ako podozrivého. Podľa vyšetrovateľov je zodpovedný za to, že vodič bol aj napriek uvedenej poruche nasadzovaný na nočné jazdy.



Autobus so študentmi gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval vlani 20. januára 2017 pred polnocou na úseku diaľnice A4 pri Verone. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla, pričom zahynulo 17 ľudí.