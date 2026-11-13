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V kauze Orbánovho exministra zaistili ukrytých šesť miliárd forintov
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 13. novembra (TASR) – Maďarský Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku (NVVH) zaistil počas dvojdňovej razie v súvislosti s trestným stíhaním bývalého ministra národného rozvoja Miklósa Sesztáka ukrytú hotovosť v hodnote presahujúcej šesť miliárd forintov (približne 15 miliónov eur). Uviedla to v piatok agentúra MTI s odvolaním sa na vyhlásenie úradu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Celkovo zaistili 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 eur a 1.257.100 amerických dolárov. Úrad zverejnil na sociálnej sieti aj videozáznam z nálezu a potvrdil, že hotovosť už vložil do Maďarskej štátnej pokladnice. Na akcii sa podieľali aj príslušníci pohotovostnej polície, kriminalistickí technici z Národného úradu vyšetrovania a pracovníci finančnej správy.
Poslanca vládnej Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) a ministra národného rozvoja z rokov 2014 až 2018 zadržali koncom septembra po tom, čo ho parlament zbavil imunity.
Úrady ho podozrievajú z prijímania úplatkov v korupčnej kauze spojenej so štátnym autobusovým dopravcom Volánbusz, pričom cez sprostredkovateľov mal v rokoch 2015 až 2018 získať neoprávnený prospech vo výške vyše 11 miliárd forintov. Súd mu koncom októbra predĺžil väzbu do 30. januára 2027 pre obavy z úteku a marenia vyšetrovania, keďže vyšetrovatelia pri domovej prehliadke v jeho dome v Kisvárde našli dva prázdne 1,6-tonové trezory, v ktorých sa podľa podozrení predtým nachádzalo deväť miliárd forintov.
„Týmto je mafii Fidesz-KDNP oficiálne koniec! Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku dnes a včera našiel a zhabal zakopanú a inak ukrytú hotovosť v hodnote viac než šesť miliárd forintov v trestnom konaní vedenom proti bývalému ministrovi Viktora Orbána, Miklósovi Sesztákovi,“ reagoval neskoro večer premiér Péter Magyar na Facebooku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Vyšetrovatelia NVVH vykonali vo štvrtok a v piatok koordinované úkony v Budapešti, ako aj v Peštianskej, Békešskej a Novohradskej župe. Počas prehliadok našli veľké množstvo peňazí zakopaných v lesoch a ukrytých v poľnohospodárskych budovách, skladoch, obytných nehnuteľnostiach či v skrytom trezore.
Celkovo zaistili 5.071.632.000 forintov, 2.658.350 eur a 1.257.100 amerických dolárov. Úrad zverejnil na sociálnej sieti aj videozáznam z nálezu a potvrdil, že hotovosť už vložil do Maďarskej štátnej pokladnice. Na akcii sa podieľali aj príslušníci pohotovostnej polície, kriminalistickí technici z Národného úradu vyšetrovania a pracovníci finančnej správy.
Poslanca vládnej Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP) a ministra národného rozvoja z rokov 2014 až 2018 zadržali koncom septembra po tom, čo ho parlament zbavil imunity.
Úrady ho podozrievajú z prijímania úplatkov v korupčnej kauze spojenej so štátnym autobusovým dopravcom Volánbusz, pričom cez sprostredkovateľov mal v rokoch 2015 až 2018 získať neoprávnený prospech vo výške vyše 11 miliárd forintov. Súd mu koncom októbra predĺžil väzbu do 30. januára 2027 pre obavy z úteku a marenia vyšetrovania, keďže vyšetrovatelia pri domovej prehliadke v jeho dome v Kisvárde našli dva prázdne 1,6-tonové trezory, v ktorých sa podľa podozrení predtým nachádzalo deväť miliárd forintov.
„Týmto je mafii Fidesz-KDNP oficiálne koniec! Národný úrad pre vymáhanie a ochranu majetku dnes a včera našiel a zhabal zakopanú a inak ukrytú hotovosť v hodnote viac než šesť miliárd forintov v trestnom konaní vedenom proti bývalému ministrovi Viktora Orbána, Miklósovi Sesztákovi,“ reagoval neskoro večer premiér Péter Magyar na Facebooku.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)