V kauze otravy v Moskve vzali do väzby kuchára pôvodom z Tadžikistanu

Moskva/Londýn 20. júna (TASR) - V kauze hromadnej otravy jedlom vzal súd v Moskve na dva mesiace do väzby kuchára spoločnosti Savon-K, ktorej výrobok spôsobil v Moskve hromadnú otravu 120 ľudí. Kuchára, ktorý je pôvodom z Tadžikistanu, zadržali na letisku v Moskve pri pokuse o útek.



Ako informovala stanica BBC, prokuratúra navrhovala vzatie do väzby aj pre ďalších troch obvinených. Riaditeľ spoločnosti, vedúca jej oddelenia kvality a obchodný riaditeľ však napokon zostávajú v domácom väzení, aj keď prokuratúra pred súdom poukázala na to, že sa pred zadržaním pokúšali zničiť dôkazy.



V dôsledku otravy jedlom objednaným z donáškovej služby sa minulý týždeň v priebehu niekoľkých dní na lekárov obrátilo viac ako 120 obyvateľov Moskvy. Vyše 50 z nich bolo s podozrením na botulizmus hospitalizovaných vo vážnom stave, pričom 30 skončili na jednotke intenzívnej starostlivosti.



Prípady podozrenia na botulizmus zaregistrovali aj v Nižnom Novgorode a Kazani.



Za zdroj masovej infekcie botulizmom označil príslušný úrad konzervované fazule pripravené spoločnosťou Savon-K. Donášková služba ich použila pri príprave gruzínskeho šalátu lobio.