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V kauze plánu útoku na Biely dom počas MMA zadržali podozrivých
Ako pripomenula agentúra AFP, rezort spravodlivosti už 16. júna informoval o vznesení obvinení voči piatim mužom.
Autor TASR
Washington 23. júna (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v pondelok oznámilo ďalšie dve zatknutia v súvislosti s údajným plánom útoku na Biely dom počas nedávnej série súbojov zmiešaných bojových umení, ktoré hostil prezident USA Donald Trump.
Ako pripomenula agentúra AFP, rezort spravodlivosti už 16. júna informoval o vznesení obvinení voči piatim mužom. Uviedol zároveň, že počas podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti Trumpových 80. narodenín, sprisahanci chceli vypustiť nad divákov drony vybavené výbušninami, čo by si vynútilo evakuáciu davu. Následne mali ostreľovači v spanikárenom dave strieľať na „vysokohodnotné ciele“.
Piati obvinení muži vo veku od 19 do 32 rokov boli zadržaní v štátoch Ohio, Kalifornia, Missouri a Nebraska. K dvom novým zadržaniam došlo v uplynulých dňoch v štátoch Washington a Missouri, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obaja muži čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu.
Prvý zo zadržaných, William Falkner, má podľa úradov skúsenosti s dronmi. Je podozrivý, že sa zaoberal spôsobmi, ako drony vybaviť výbušninami, nakonfigurovať ich a použiť pri útoku na podujatie UFC. Druhý zadržaný, Jordan Rincker, je obvinený z toho, že súhlasil s výrobou súčiastok pre drony.
Prezident Trump sa na spomenutom podujatí zúčastnil spolu s približne 4000 divákmi, pričom sedel pri osemuholníkovej aréne - oktagone, ktorý bol dočasne postavený na južnom trávniku Bieleho domu.
Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ bolo aj súčasťou osláv 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA. Kritici označili toto podujatie za nevkusnú oslavu násilia a zneuctenie Bieleho domu, ktorý je symbolom úradu amerického prezidenta.
Trump v uplynulých rokoch čelil viacerým pokusom o atentát, naposledy v apríli, keď sa ozbrojenec pokúsil preniknúť na gala večeru s novinármi pokrývajúcimi dianie v Bielom dome.
Ako pripomenula agentúra AFP, rezort spravodlivosti už 16. júna informoval o vznesení obvinení voči piatim mužom. Uviedol zároveň, že počas podujatia, ktoré sa konalo pri príležitosti Trumpových 80. narodenín, sprisahanci chceli vypustiť nad divákov drony vybavené výbušninami, čo by si vynútilo evakuáciu davu. Následne mali ostreľovači v spanikárenom dave strieľať na „vysokohodnotné ciele“.
Piati obvinení muži vo veku od 19 do 32 rokov boli zadržaní v štátoch Ohio, Kalifornia, Missouri a Nebraska. K dvom novým zadržaniam došlo v uplynulých dňoch v štátoch Washington a Missouri, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Obaja muži čelia obvineniu zo sprisahania s cieľom spáchať vraždu.
Prvý zo zadržaných, William Falkner, má podľa úradov skúsenosti s dronmi. Je podozrivý, že sa zaoberal spôsobmi, ako drony vybaviť výbušninami, nakonfigurovať ich a použiť pri útoku na podujatie UFC. Druhý zadržaný, Jordan Rincker, je obvinený z toho, že súhlasil s výrobou súčiastok pre drony.
Prezident Trump sa na spomenutom podujatí zúčastnil spolu s približne 4000 divákmi, pričom sedel pri osemuholníkovej aréne - oktagone, ktorý bol dočasne postavený na južnom trávniku Bieleho domu.
Podujatie s názvom „UFC Freedom 250“ bolo aj súčasťou osláv 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA. Kritici označili toto podujatie za nevkusnú oslavu násilia a zneuctenie Bieleho domu, ktorý je symbolom úradu amerického prezidenta.
Trump v uplynulých rokoch čelil viacerým pokusom o atentát, naposledy v apríli, keď sa ozbrojenec pokúsil preniknúť na gala večeru s novinármi pokrývajúcimi dianie v Bielom dome.