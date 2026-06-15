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V kauze podpaľačstva v spojitosti so Starmerom uznali dvojicu za vinnú
Séria podpaľačských útokov spojených so Starmerom sa odohrala vlani v máji v Londýne.
Autor TASR
Londýn 15. júna (TASR) - Ukrajinský občan Roman Lavrynovych (22) a na Ukrajine narodený rumunský občan Stanislav Carpiuc (27) boli v pondelok súdnou porotou v Londýne uznaní za vinných z podpaľačských útokov spájaných s britským premiérom Keirom Starmerom. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.
Sudca vzal oboch obžalovaných do väzby. Rozsudok bude vynesený v piatok. Tretieho obvineného Petra Počynka (35) súd spod obžaloby oslobodil.
Séria podpaľačských útokov spojených so Starmerom sa odohrala vlani v máji v Londýne. Ako prvé bolo podpálené auto Toyota Rav4, ktoré v minulosti vlastnil premiér. O niekoľko dní neskôr založili požiare v dvoch rodinných domoch vrátane nehnuteľnosti prenajímanej rodine premiérovej švagrinej. Majiteľom domu bol Starmer.
Prokuratúra uviedla, že Lavrynovych konal na príkaz po rusky hovoriaceho kontaktu, ktorý na platforme Telegram vystupoval pod menom „El Money“. Za splnenie úlohy mali páchatelia sľúbenú finančnú odmenu.
Všetci traja muži žijúci v Londýne popierali, že by sa v období od 1. apríla do 13. mája 2025 spoločne alebo s ďalšími osobami podieľali na sprisahaní s cieľom poškodiť majetok podpaľačstvom.
Pri útokoch vznikli len materiálne škody, nikto nebol zranený.
Súd si vypočul, ako dal „El Money“ podrobné pokyny Lavrynovychovi o cieľoch útokov, ako miešať horľavé látky a ako sa vyhnúť dolapeniu políciou. Identitu „El Moneyho“ sa však nepodarilo odhaliť.
Lavrynovych sa pred súdom priznal k založeniu požiarov a svoje konanie zdôvodnil tým, že potreboval peniaze. Odmenu vo výške 3000 libier (3469 eur) v kryptomene chcel použiť na zaplatenie lekárskej starostlivosti, ktorú potreboval jeho otec. Zároveň uviedol, že úlohu splnil len preto, že sa mu „El Money“ vyhrážal. Pred súdom ďalej tvrdil, že až do požiarov netušil, kto vlastní danú nehnuteľnosť, pričom povedal, že nemal v úmysle nikomu ublížiť.
Sudca vzal oboch obžalovaných do väzby. Rozsudok bude vynesený v piatok. Tretieho obvineného Petra Počynka (35) súd spod obžaloby oslobodil.
Séria podpaľačských útokov spojených so Starmerom sa odohrala vlani v máji v Londýne. Ako prvé bolo podpálené auto Toyota Rav4, ktoré v minulosti vlastnil premiér. O niekoľko dní neskôr založili požiare v dvoch rodinných domoch vrátane nehnuteľnosti prenajímanej rodine premiérovej švagrinej. Majiteľom domu bol Starmer.
Prokuratúra uviedla, že Lavrynovych konal na príkaz po rusky hovoriaceho kontaktu, ktorý na platforme Telegram vystupoval pod menom „El Money“. Za splnenie úlohy mali páchatelia sľúbenú finančnú odmenu.
Všetci traja muži žijúci v Londýne popierali, že by sa v období od 1. apríla do 13. mája 2025 spoločne alebo s ďalšími osobami podieľali na sprisahaní s cieľom poškodiť majetok podpaľačstvom.
Pri útokoch vznikli len materiálne škody, nikto nebol zranený.
Súd si vypočul, ako dal „El Money“ podrobné pokyny Lavrynovychovi o cieľoch útokov, ako miešať horľavé látky a ako sa vyhnúť dolapeniu políciou. Identitu „El Moneyho“ sa však nepodarilo odhaliť.
Lavrynovych sa pred súdom priznal k založeniu požiarov a svoje konanie zdôvodnil tým, že potreboval peniaze. Odmenu vo výške 3000 libier (3469 eur) v kryptomene chcel použiť na zaplatenie lekárskej starostlivosti, ktorú potreboval jeho otec. Zároveň uviedol, že úlohu splnil len preto, že sa mu „El Money“ vyhrážal. Pred súdom ďalej tvrdil, že až do požiarov netušil, kto vlastní danú nehnuteľnosť, pričom povedal, že nemal v úmysle nikomu ublížiť.