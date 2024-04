V kauze podplácania na ruskom rezorte zadržali ďalšieho podozrivého

Moskva 25. apríla (TASR) - Už tretieho podozrivého zadržali v súvislosti s kauzou podplácania, do ktorej je zapletený námestník ruského ministra obrany Timur Ivanov. Oznámili to vo štvrtok moskovské justičné úrady, informuje agentúra AP.



Ruský podnikateľ Alexander Fomin je podozrivý z podplácania Ivanova. Okrem tejto dvojice bol už skôr zadržaný aj Ivanovov známy, identifikovaný ako Sergej Borodin. Podľa rozhodnutia súdu budú všetci traja vo väzbe najmenej do 23. júna.



Ivanova zadržali v utorok večer. Podľa ruského Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) je podozrivý z prijatia úplatku v obzvlášť veľkom rozsahu, ku ktorému mali prispieť práve Fomin s Borodinom.



Ivanovovi v prípade usvedčenia hrozí až 15 rokov väzenia. Vyšetrovatelia tvrdia, že sa spolčil s tretími stranami, aby "počas uzatvárania zmlúv a subdodávok" pre ministerstvo prijal úplatok vo forme bližšie nešpecifikovaných služieb.



Podľa správy ruského denníka Kommersant udelil Ivanov v roku 2021 Fominovi a spolumajiteľovi jeho stavebnej spoločnosti štátne vyznamenanie Za zásluhy, a to za výstavbu zdravotníckych centier.



Ivanov pôsobil ako námestník ruského ministra obrany od novembra 2016 a mal na starosti výstavbu vojenských zariadení. Figuruje aj na sankčnom zozname Európskej únie.



Korupčnou činnosťou Ivanova sa zaoberal tiež Fond boja s korupciou (FBK), ktorý založil zosnulý líder ruskej opozície Alexej Navaľnyj. FBK v správe z roku 2022 uviedol, že námestník dohliadal a profitoval zo stavebných projektov v ukrajinskom Mariupole, ktorý ruské sily dobyli v roku 2022. FBK tiež zistil, že Ivanov sa rozviedol so svojou manželkou, aby jej umožnil obísť sankcie EÚ.



Ruské nezávislé médiá informovali, že obvinenia z úplatkárstva majú zakryť závažnejšie trestné činy a vyhnúť sa verejnému škandálu. Odvolávali sa pritom na dva nemenované zdroje blízke ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB). Hovorca Kremľa Dimitrij Peskov v stredu tieto tvrdenia poprel a označil za špekulácie. Obdobne sa vyjadril aj Ivanovov právny zástupca.