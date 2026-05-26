V kauze podvodu s dotáciami EÚ v Grécku zadržali ďalších podozrivých

Atény 26. mája (TASR) - Grécke úrady v utorok oznámili, že v rámci vyšetrovania prípadu údajnej sprenevery miliónov eur z poľnohospodárskych dotácií Európskej únie zadržali ďalších 17 ľudí. Celkový počet zadržaných v tejto kauze tak od začiatku týždňa stúpol na 39. Ako uviedla agentúra AFP, pripočítať k nim treba aj desiatky osôb zadržaných v októbri 2025.

Grécky denník Kathimerini vo svojej online verzii doplnil, že utorkovú policajnú operáciu viedol útvar pre boj proti organizovanému zločinu v prístavnom meste Solún.

Preverovanými subjektmi boli dve centrá podpory farmárov (KYD) v Solúne a v meste Serres, ktorých prostredníctvom komplici od roku 2019 nelegálne žiadali o poľnohospodárske platby. Údajní členovia zločineckej skupiny boli zadržaní v Solúne, Serrese, Kilkise a v Aténach. Polícia odhaduje, že nelegálne zisky siete presiahli 4,5 milióna eur.

Európska prokuratúra (EPPO) v roku 2025 oznámila, že vyšetruje „masívne a systematické“ podvody a podozrenia z prania špinavých peňazí, ktoré súvisia s prideľovaním agrodotácií gréckym farmárom prostredníctvom bývalej platobnej agentúry OPEKEPE. Podľa predbežných odhadov škody presiahli sumu 19 miliónov eur.

Tento škandál v Grécku viedol už k odstúpeniu troch ministrov a viacerých štátnych tajomníkov z konzervatívnej vlády premiéra Kyriakosa Mitsotakisa.
