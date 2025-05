V kauze požiarov spojených s britským premiérom obvinili Rumuna

Londýn 20. mája (TASR) - Rumun zadržaný v súvislosti so sériou požiarov v nehnuteľnostiach spojených s britským premiérom Keirom Starmerom bol v utorok obvinený zo „sprisahania s cieľom spáchať podpaľačstvo,“ informovala agentúra AFP s tým, že 26-ročný obvinený Stanislav Carpiuc, ktorý býva v Romforde v metropolitnej oblasti Londýna, by mal predstúpiť pred súd v Londýne v utorok.



Podľa prokuratúry sa Carpiucove obvinenia týkajú požiaru auta 8. mája v londýnskej štvrti Kentish Town, požiaru z 11. mája pred vchodom do neďalekého domu v Islingtone a požiaru v Starmerovom dome z noci na 12. mája.



Minulý týždeň bol v tejto kauze za rovnaké činy obvinený aj 21-ročný Ukrajinec Roman Lavrynovyč.



Carpiuca zadržali v sobotu 17. mája na londýnskom letisku Luton. Ukrajinec Lavrynovyč sa do rúk londýnskej polície dostal 13. mája, následne ho súd vzal do väzby, a to na základe troch obvinení z podpaľačstva s úmyslom ohroziť život.



V kauze figuruje aj tretí podozrivý (34), ktorého zadržali v pondelok v Chelsea a nateraz zostáva vo vyšetrovacej väzbe.



Vzhľadom na to, že poškodeným v prípade je predseda vlády, vyšetrovaním prípadu sa zaoberá protiteroristické oddelenie Metropolitnej polície.



Polícia zatiaľ nedokázala zistiť žiadny motív útokov. Prokurátorka Sarah Przybylská uviedla, že „v tejto fáze je údajný trestný čin nevysvetliteľný,“ napísala britská tlač. Lavrynovyč všetky znesené obvinenia popiera.



Starmer je podľa britskej tlače majiteľom domu v Kentish Town, kde žil až do júla 2024, keď sa po víťazných parlamentných voľbách presťahoval do oficiálnej rezidencie premiéra na Downing Street 10.