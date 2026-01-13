< sekcia Zahraničie
V kauze sprenevery si Le Penová nie je vedomá porušenia zákona
Paríž 13. januára (TASR) - Predsedníčka poslaneckého klubu francúzskej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová počas odvolacieho súdneho procesu vo štvrtok vyhlásila, že si nie je vedomá porušenia zákona v kauze sprenevery finančných prostriedkov Európskej únie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Neuvedomovala som si, „že by som čo i len v malej miere porušila zákon, keď sme v rokoch 2004, 2009 a 2014 najímali našich asistentov,“ uviedla počas pojednávania. „Pokiaľ však došlo k nejakému previneniu, Európsky parlament nás na to neupozornil, ako je jeho povinnosťou,“ zdôraznila. Europarlament „bol informovaný o všetkých prvkoch zmlúv. Nič sme neskrývali,“ dodala.
Le Penová a niekoľko ďalších bývalých aj súčasných členov vedenia RN boli 31. marca 2025 súdom v Paríži uznaní za vinných zo sprenevery financií Európskeho parlamentu. Podľa rozsudku sa ako europoslankyňa zapojila do nezákonného systému na vyplácanie zamestnancov RN z peňazí europarlamentu vo výške štyri milióny eur.
Okrem zákazu kandidovať političke súd vymeral pokutu 100.000 eur a trest odňatia slobody na štyri roky - dva roky podmienečne a ďalšie dva roky má nosiť elektronický náramok. Le Penová svoju vinu odmieta a marcový rozsudok po jeho vynesení označila za politické rozhodnutie.
