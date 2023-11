V kauze streľby na palestínskych študentov vo Vermonte obvinili muža

New York 27. novembra (TASR) - V súvislosti s postrelením troch mladíkov palestínskeho pôvodu, ku ktorému došlo v sobotu v americkom štáte Vermont, bol v pondelok z pokusu o vraždu obvinený 48-ročný muž. Správu o tom TASR prevzala z agentúr AP a AFP.



Aj keď orgány činné v trestnom konaní označili mužovo konanie za akt z nenávisti, štátna zástupkyňa štátu Vermont Sarah Georgeová uviedla, že zatiaľ nie je dostatok dôkazov, že šlo o tento motív.



Muža, identifikovaného ako Jason Eaton, zatkli v nedeľu a v pondelok predstúpil pred súd v meste Burlingtone.



Televízia NBC informovala, že muž sa pred súdom vyhlásil za nevinného. Náčelník mestskej polície pritom podľa AFP uviedol, že keď policajti prišli Eatona zatknúť, otvoril dvere svojho bytu hovoriac: "Čakal som na vás".



Policajti následne prehľadali Eatonov byt, pričom našli zbraň a strelivo, ktoré sa zhodovalo s nábojnicami z miesta streľby.



K útoku došlo v sobotu o 18.25 h miestneho času neďaleko areálu Univerzity vo Vermonte, keď sa trojica mladých mužov vracala z návštevy u príbuzných.



Všetci traja mladíci boli postrelení, dvaja do trupu a jeden do dolných končatín. Stav dvoch z nich je stabilizovaný, tretí utrpel vážnejšie zranenia. Útočníka popísali ako belocha s pištoľou.



Šéf miestnej polície potvrdil, že všetci traja muži sú palestínskeho pôvodu - dvaja sú americkí občania a tretí má v USA legálny pobyt.



Útok na trojicu mužov vyvolal u veľkej časti amerických politikov hnev a šok, informovaný o ňom bol aj prezident USA Joe Biden.



K streľbe došlo v čase, keď skupiny za občianske práva v USA varujú pred nárastom zločinov z nenávisti voči arabským a moslimským Američanom, ako aj pred rastúcim antisemitizmom.



Generálny prokurátor USA Merrick Garland v tejto súvislosti v pondelok varoval pred narastajúcimi hrozbami zo strany "domácich násilných extrémistov".



AFP konštatovala, že Spojené štáty zažívajú prudký nárast hrozieb a útokov proti židovským a moslimským komunitám od 7. októbra, keď komandá militantov palestínskeho hnutia Hamas prenikli na juh Izraela, kde terorizovali a zabíjali miestnych obyvateľov a vyše 200 ich ako rukojemníkov zavliekli do Pásma Gazy. Operácia palestínskych radikálov vyvolala odvetnú vojenskú operáciu Izraela.