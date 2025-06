V kauze streľby po svadbe francúzska polícia zadržala podozrivých

Marseille 23. júna (TASR) - Francúzska polícia vzala do vyšetrovacej väzby dve osoby podozrivé v súvislosti so streľbou na svadobnej hostine v obci Goult v kraji Luberon v regióne Vaucluse na juhovýchode Francúzska. O život prišla 27-ročná nevesta a jeden z útočníkov. Zranené boli ďalšie tri osoby vrátane 25-ročného ženícha a 13-ročného dieťaťa. Informovali o tom agentúra AFP a spravodajský web La Provence, píše TASR.



K útoku došlo v nedeľu okolo 04.30 h, keď novomanželia autom odchádzali zo svojej svadobnej hostiny. Streľbu spustili maskovaní muži, ktorí prišli na miesto činu autom a boli ozbrojení „niekoľkými typmi zbraní“. Z miesta činu útočníci utiekli pešo.



Podľa zdroja blízkeho vyšetrovaniu boli krátko po incidente zadržaní dvaja podozriví muži vo veku 20 až 30 rokov. Tretí útočník je stále na úteku.



Zdroj blízky prípadu doplnil, že útočníka, ktorý prišiel o život, pravdepodobne zrazili novomanželia, keď cúvali so svojím vozidlom v snahe utiecť.



Polícia prípad vyšetruje pre podozrenie z vraždy a pokusu o vraždu organizovaným gangom. Pripúšťa, že incident môže súvisieť s vyrovnávaním si účtov medzi zločineckými skupinami.



Podľa jedného z policajných zdrojov je ženích polícii veľmi dobre známy – má 26 záznamov v registri trestov, najmä v súvislosti s drogovou kriminalitou a organizovaným zločinom.