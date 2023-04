V kauze tragickej zrážky lodí v Budapešti môže dôjsť k zvratu

Budapešť 18. apríla (TASR) - V kauze tragickej zrážky osobných lodí na Dunaji v Budapešti z mája 2019, ktorá si vyžiadala 28 obetí, môže dôjsť k nečakanému zvratu. Konštatoval to v utorok server blikk.hu, podľa ktorého právnici spoločnosti Viking River Cruises, ktorej loď Viking Sigyn je na základe doterajších dôkazov zodpovedná za zrážku, predkladajú súdu nové dôkazy o pochybení druhého plavidla, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa týchto dôkazov sa tesne pred nehodou kormidlo vyhliadkovej lode Hableány zamotalo do lana, čo spôsobilo, že malé plavidlo nekontrolovateľne vošlo do dráhy lode Viking Sigyn.



Právnici spoločnosti Viking River Cruises konzultovali dôkazy aj s anglickými súdnymi expertmi nehody plavidiel. Tí dospeli k názoru, že nemožno vylúčiť ani chybu kapitána lode Hableány, pretože malá loď sa mohla dostať do dráhy Viking Sigynu kvôli lanu namotanému na lodnú vrtuľu, ktorá mohla spôsobiť vychýlenie kormidla.



Právnici disponujú videozáznamom, na ktorom sa námorník na lodi Hableány pokúša tesne pred zrážkou namotané lano uvoľniť. Ak je nahrávka autentická, znamená to, že za tragédiu nie je zodpovedný iba plavidlo Viking Sigyn a jeho kapitán, konštatoval server.



Zo spôsobenia zrážky s vyhliadkovou loďou je obvinený Jurij C., ukrajinský kapitán výletnej lode Viking Sigyn. Obvinenie sa týka ohrozenia vodnej dopravy z nedbanlivosti s následkom hromadnej nehody a trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Peštiansky ústredný obvodný súd v tejto kauze minulú stredu odročil prípravné konanie s kapitánom lode Viking Idun, ktorý je obvinený z prečinu neposkytnutia pomoci. Prokuratúra VI. a VII. budapeštianskeho obvodu vlani 7. júla vzniesla obvinenie z prečinu 27-násobného neposkytnutia pomoci voči kapitánovi lode Viking Idun Fiodorovi S. Jeho loď sa v čase zrážky plavidla Viking Sigyn s vyhliadkovou loďou Hableány plavila 600 metrov od miesta nehody. Fiodor S. sa zdržiava na Ukrajine, odkiaľ do Maďarska nemohol vycestovať najskôr pre koronavírusovú pandémiu, potom pre vojnu a aktuálne má zdravotné problémy.



Vyhliadková loď Hableány sa večer 29. mája 2019 plavila s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube. Nehodu, ktorá sa stala medzi piliermi Margitinho mosta, prežili iba siedmi kórejskí turisti. Z 28 obetí – vrátane dvojčlennej maďarskej posádky – doposiaľ nenašli 40-ročnú ženu, po ktorej mesiace intenzívne pátrali na viacerých úsekoch Dunaja.



Ide o jednu z najvážnejších nehôd v histórii maďarskej lodnej dopravy. V tejto kauze prebieha okrem trestného konania aj občianskoprávny proces s cieľom odškodnenia pozostalých aj preživších. Vzhľadom na veľký počet zainteresovaných osôb, geografickú vzdialenosť a jazykové prekážky však môže súdny spor trvať roky, píše telex.hu, ktorý pripomína, že súdny proces bol opakovane prerušený pre nevhodnú kvalitu tlmočenia.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach) zsl