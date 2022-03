NAJPRÍSNEJŠÍ TREST: Tuniský súd odsúdil na smrť 16 ľudí

Tunis 6. marca (TASR) - Tuniský súd odsúdil na smrť 16 ľudí zapojených do džihádistických útokov, ktoré sa odohrali v marci roku 2016 neďaleko líbyjských hraníc a vyžiadali si desiatky mŕtvych. Podľa agentúry AFP o tom v sobotu informovali tuniské médiá.



Celkovo bolo v kauze útoku v meste Binkardán, ležiacom pri hranici s Líbyou, obvinených 96 ľudí.



Súd špecializovaný na teroristické trestné činy udelil 16 obžalovaným najprísnejší trest, hoci Tunisko v roku 1991 uvalilo na trest smrti moratórium.



Zvyšní obžalovaní dostali tresty od štyroch rokov až po doživotie. Malá skupina obžalovaných bola obvinenia zbavená.



Prokuratúra avizovala, že sa proti rozsudku odvolá, poznamenala AFP.



Po útokoch v Binkardáne tuniské úrady uviedli, že tam zmarili pokus militantnej skupiny Islamský štát (IS) vytvoriť si v krajine základňu.



Pri útokoch na vojenské kasárne v tomto meste zahynulo 13 príslušníkov bezpečnostných síl a sedem civilistov. O život prišlo aj 55 útočníkov.



Po revolúcii v roku 2011, ktorá zvrhla dlhoročného prezidenta Zína Ábidína bin Alího, Tunisko zaznamenalo prudký nárast útokov militantov, a to po celej krajine vrátane turistami vyhľadávaných centier.



Mnoho Tunisanov tiež odcestovalo do Sýrie alebo Iraku, aby sa pridali k Islamskému štátu alebo iným extrémistom.



Bezpečnostná situácia sa v posledných rokoch výrazne zlepšila, no tuniské sily v niektorých častiach krajiny naďalej pátrajú po podozrivých džihádistoch.