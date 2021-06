V kauze útoku na Kapitol zo 6. januára padol prvý rozsudok

Washington 24. júna (TASR) - V kauze útoku na washingtonský Kapitol, ktorý v januári podnikli prívrženci bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa, padol prvý verdikt súdu. Prvou odsúdenou spomedzi takmer 500 obvinených sa v stredu stala obyvateľka amerického štátu Indiana, ktorá bola odsúdená na podmienečný trest, verejnoprospešné práce a pokutu, informovala agentúra AP.



Odsúdená, 49-ročná Anne Morgan Lloydová, ktorá predtým s vyšetrovateľmi dosiahla dohodu o vine a treste, bola uznaná za vinnú pre účasť na nepovolenej demonštrácii.



"Hanbím sa za to, že sa udalosti toho dňa zvrhli na divoký prejav krutosti," uviedla podľa AP pred súdom a ospravedlnila sa za svoje konanie "americkému národu" i svojej rodine.



Lloydová bola odsúdená na tri roky podmienečne, 120 hodín verejnoprospešných prác a pokutu 500 dolárov.



Podľa prokuratúry sa nedopustila násilia a ničenia a nezapojila sa ani do prípravy a koordinácie násilností, preto žalobca v jej prípade súhlasil s podmienečným trestom namiesto šiestich mesiacov väzenia, ktoré by jej inak hrozili.



AP poznamenala, že v kauze vpádu Trumpových priaznivcov do budovy Kapitolu je súdne stíhaných takmer 500 ľudí.



Sudca dištriktu Kolumbia Royce Lamberth v súvislosti s rozsudkom nad Lloydovou zdôraznil, že títo ľudia by nemali rátať s tým, že sa im podarí vyhnúť sa nepodmienečnému trestu väzenia.



V stredu došlo aj k ďalšiemu posunu v kauze vpádu na Kapitol, keď bol vo viacerých bodoch obžaloby - vrátane konšpirácie - uznaný za vinného 54-ročný Floridčan Graydon Young, člen krajne pravicovej extrémistickej organizácie Oath Keepers.



Young je jedným zo 14 členov skupiny Oath Keepers obvinených z účasti na útoku na Kongres, pri ktorom prišlo o život päť ľudí vrátane príslušníka polície chrániacej budovu a areál Kapitolu.



K útoku na Kapitol došlo 6. januára tohto roku, keď sa demonštranti na Trumpov popud vydali na Capitol Hill, kde zvalili policajné zátarasy okolo areálu, prenikli k budove, na ktorej rozbíjali okná a dvere, a tak sa dostali do kuloárov a sál.



Dôsledkom ich násilného konania bolo prerušenie spoločnej schôdze oboch snemovní Kongresu, na ktorom mali potvrdiť víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách z 3. novembra 2020.



Po tom, ako sa polícii podarilo obnoviť kontrolu nad objektom, sa poslanci k rokovaniu vrátili a Bidena potvrdili ako víťaza volieb.