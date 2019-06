V kauze útoku na ukrajinskú protikorupčnú aktivistku padli rozsudky

Aktivistka bola poleptaná na 40 percentách povrchu tela a prestala vidieť na jedno oko.

Kyjev 6. júna (TASR) - Ukrajinský súd vo štvrtok vyniesol rozsudky v kauze ukrajinskej protikorupčnej aktivistky a novinárky Kateryny Handziukovej, ktorá zomrela po útoku kyselinou. Piati obvinení boli odsúdení na tresty väzenia v trvaní od troch do vyše šesť rokov, informovala agentúra Ukrinform.



Handziuková (33) pôsobila ako poradkyňa starostu čiernomorského mesta Cherson. Okrem iného upozorňovala na problematiku korupcie v radoch ukrajinskej polície. Vlani v júli na ňu pred jej domom v Chersone zaútočil neznámy páchateľ, ktorý ju polial kyselinou sírovou.



Aktivistka bola poleptaná na 40 percentách povrchu tela a prestala vidieť na jedno oko. Lekári v špecializovanom kyjevskom centre vykonali 11 chirurgických zákrokov na záchranu jej života. Napokon však svojim zraneniam v novembri 2018 podľahla.



Podnecovateľ a spolupáchateľ útoku Serhij Torbin bol vo štvrtok odsúdený na šesť rokov a šesť mesiacov. Páchateľ Mykyta Grabčuk dostal šesť rokov väzenia. Spolupáchateľov Volodymyra Vasianovyča a Viačeslava Vyšnevského poslal súd do väzenia na štyri roky a Viktor Gorbunov bol odsúdený na tri roky väzenia.



Všetci piati odsúdení plne priznali svoju vinu, spolupracovali so súdom a vyjadrili ľútosť za svoje činy.



Poškodení — rodičia obete a jej manžel — súhlasili s nižším trestom odňatia slobody, keďže pätica odsúdených predtým s prokurátorom uzavrela dohodu o vine a treste.



Objednávateľom útoku bol podľa verdiktu súdu politik z mesta Cherson, ktorý je zapletený do nezákonného obchodovania s drevom krytého podpaľačstvom. Túto kauzu odhalila práve Handziuková.



Sprostredkovateľom medzi objednávateľom útoku a jeho vykonávateľmi bol poradca poslanca mestského zastupiteľstva v Chersone. Ich mená sa vo verdikte súdu neuvádzajú, keďže ich kauza sa prerokúva v samostatnom trestnom konaní.



Podľa už skôr medializovaných informácií spomínaným miestnym politikom je predseda Chersonskej oblastnej rady z rovnomennej administratívnej oblasti na juhu Ukrajiny Vladyslav Manger. Bol členom strany Vlasť bývalej premiérky Julije Tymošenkovej, z ktorej ho však v súvislosti s kauzou Handziukovej vylúčili.



Manger vznesené podozrenia odmieta a je ochotný podrobiť sa aj testu na detektore lži. Jeden test už absolvoval na Ukrajine, ale súd ho ako dôkaz neprijal.