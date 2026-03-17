V kauze vraždy konžského politika bude súdený bývalý belgický diplomat
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Súd v Bruseli v utorok rozhodol, že 93-ročný bývalý belgický diplomat Étienne Davignon bude súdený za svoju údajnú úlohu v udalostiach vedúcich k vražde jedného z vodcov boja za nezávislosť Konga Patricea Lumumbu z roku 1961. Ako s odvolaním sa na prokuratúru informovala agentúra AFP, Davignon je jediný žijúci spomedzi desiatich Belgičanov obvinených rodinou konžského vodcu zo spoluúčasti na vražde, píše TASR.
V čase Lumumbovej smrti Davignon pôsobil ako diplomatický stážista na belgickom veľvyslanectve v terajšej Kinshase.
Davignon sa proti rozhodnutiu súdu v Bruseli môže odvolať. Ak sa proces s ním uskutoční, Davignon sa stane vôbec prvým predstaviteľom Belgicka, ktorý bude čeliť spravodlivosti v súvislosti s Lumumbovou vraždou.
Prokuratúra tvrdí, že Davignon by mohol byť obvinený v súvislosti s troma vojnovými zločinmi: nezákonné zadržiavanie a prevezenie vojnového zajatca, odopretie spravodlivého súdneho procesu a vystavenie väzňa ponižujúcemu a degradujúcemu zaobchádzaniu.
Lumumbovi rodinní príslušníci utorkové rozhodnutie súdu v Bruseli privítali. Po pojednávaní jeho vnúčatá uviedli, že ide o dôležitý krok k pravde a spravodlivosti, aj keď upozornili, že právne procedúry môžu trvať ešte dlho.
Davignon všetky obvinenia odmieta a na utorkovom pojednávaní sa nezúčastnil. Jeho právnici na januárovom neverejnom pojednávaní argumentovali aj tým, že od tragických udalostí uplynulo príliš veľa času.
Davignon, ktorý sa neskôr stal podpredsedom Európskej komisie, bol v čase atentátu na Lumumbu začínajúcim diplomatom. Do diplomatických služieb vstúpil v roku 1959 a kariérne rástol aj vďaka svojej účasti na rokovaniach o nezávislosti Konga.
Lumumba, ostrý kritik belgickej koloniálnej nadvlády, sa stal prvým predsedom vlády po tom, ako Kongo v roku 1960 získalo nezávislosť. Krátko po nástupe do funkcie sa však dostal do konfliktu s bývalou koloniálnou mocnosťou - Belgickom - i so Spojenými štátmi a bol zosadený prevratom. Po únose bol 17. januára 1961 vo veku 35 rokov popravený v provincii Katanga za podpory belgických žoldnierov. Jeho telo sa nikdy nenašlo - bolo údajne rozpustené v kyseline.
Jediný známy telesný pozostatok zavraždeného lídra - zub - sa našiel u dcéry medzičasom už zosnulého belgického policajta, ktorý sa podieľal na zmiznutí tela. V roku 2022 tento zub počas oficiálneho ceremoniálu odovzdali úradom v dnešnej Konžskej demokratickej republiky ako súčasť snahy uzavrieť túto temnú kapitolu koloniálnej minulosti.
Vtedajší belgický premiér Alexander De Croo pri tejto príležitosti opätovne tlmočil „ospravedlnenie“ v mene vlády za jej „morálnu zodpovednosť“ za Lumumbovo zmiznutie a kritizoval predstaviteľov vtedajšieho Belgicka, ktorí „sa rozhodli nevidieť“ a „nekonať“.
Trestné oznámenie na skupinu 10 mužov podozrivých z politikovej násilnej smrti podali Lumumbovi synovia v roku 2011 - 50 rokov po čine.
