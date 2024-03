V kauze vraždy lídra tuniskej opozície vyniesli štyri tresty smrti

Tunis 27. marca (TASR) - Tuniský súd v stredu zverejnil rozsudky v prípade vraždy vodcu tuniskej opozície: štyria ľudia boli odsúdení na smrť a dvaja dostali doživotie.



Obeťou vraždy, ku ktorej došlo 6. februára 2013, bol líder Demokratickej vlasteneckej strany Šukrí Bilajid. Táto strana, jedna z najvýznamnejších opozičných strán v Tunisku, bola kritikom vtedajšej vládnucej islamistickej Strany obnovy (an-Nahda).



Ako informovala agentúra AFP, v kauze bolo stíhaných 23 ľudí, ktorí dostali tresty v rozmedzí od dvoch do 120 rokov. Päť osôb bolo obvinenia zbavených.



Zavraždený ľavicový politik Bilajid patril medzi popredných predstaviteľov sekulárnych síl v Tunisku, pričom varoval pred šírením radikálneho islamu. Reagoval tak i na násilné konflikty za účasti salafistov alebo ľudí nespokojných s porevolučným vývojom v Tunisku.



Po Bilajidovej vražde vyšli do ulíc tuniských miest tisíce ľudí. Demonštranti hádzali kamene, zapaľovali pneumatiky a z atentátu obviňovali vládu. Polícia proti nim zasiahla slzotvorným plynom a streľbou do vzduchu.



Dôsledkom Bilajidovej vraždy bolo aj rozhodnutie vtedajšieho premiéra Hammádího Džibálího, že rozpustí existujúcu vládu a vytvorí dočasný kabinet národnej jednoty.