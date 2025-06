V kauze vraždy maltskej novinárky padlo ďalšie obvinenie

Paríž/La Valetta 6. júna (TASR) - Dvaja členovia maltskej zločineckej skupiny Ta’ Maksar boli vo štvrtok uznaní za vinných z účasti na vražde investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy organizácie Reportéri bez hraníc (RSF), ktorá súčasne vyzvala na dosiahnutie úplnej spravodlivosti v tomto prípade i na prijatie prísnych opatrení na ochranu novinárov.



Porota Trestného súdu v maltskom hlavnom meste Valletta sa po šesťtýždňovom procese a deviatich hodinách porád uzniesla, že Robert Agius a Jamie Vella sú vinní zo spolupáchateľstva na vražde novinárky, ktorú zabil výbuch bomby nastraženej v aute pred jej domom 16. októbra 2017.



Podľa verdiktu súdu Robert Agius a Jamie Vella dodali výbušninu, ktorá investigatívnu novinárku zabila.



Obaja muži vinu popierajú, prokuratúra však pre nich žiada trest doživotného väzenia. Výška trestu bude oznámená na budúci týždeň.



„Odsúdenie osôb, ktoré dodali bombu, je nepochybne posunom vpred na ceste k spravodlivosti. No proces zároveň ukázal, ako si štát dlhodobo nedokázal poradiť s rozsiahlym plánom vedúcim k vražde novinárky a aké zložité je v pomalom súdnom systéme rozpliesť tento prípad,“ uviedol vedúci RSF pre EÚ a Balkán Pavol Szalai.



Podľa Szalaia by justícia mala čo najskôr pristúpiť k odsúdeniu objednávateľa vraždy a maltská vláda by mala realizovať odporúčania o ochrane novinárov a slobody tlače.



Za samotné nastraženie a odpálenie bomby si už trest odňatia slobody odpykávajú traja muži – bratia Alfred a George Degiorgiovci, ktorí dostali 40 rokov, a Vincent Muscat - tomu bol trest znížený na 15 rokov výmenou za výpoveď, ktorá bola kľúčová aj pri odsúdení Agiusa a Vellu.



Ďalším dôležitým svedkom bol Melvin Theuma, sprostredkovateľ vraždy, ktorý získal prezidentskú milosť výmenou za informácie o údajnom objednávateľovi – podnikateľovi Yorgenovi Fenechovi.



Fenech, ktorý čaká na súd, bol vo februári 2025 prepustený na slobodu a získal súdne rozhodnutie zakazujúce médiám informovať o jeho procese. RSF tento krok ostro odsúdili a napadli na ústavnom súde.