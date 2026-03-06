< sekcia Zahraničie
V kauze zadržaných Ukrajincov v Maďarsku koná aj ukrajinská polícia
Osud prepravovaných peňazí a zlata nie je v súčasnosti známy, uviedla banka Oščadbank.
Autor TASR
Kyjev 6. marca (TASR) - Ukrajinská polícia začala trestné vyšetrovanie v súvislosti s podozrením z únosu siedmich Ukrajincov v Maďarsku. Oznámila to na sociálnej sieti Facebook s tým, že ukrajinskí policajti prostredníctvom oficiálnych kanálov kontaktovali pracovníkov policajnej organizácie Europol, maďarskej finančnej a colnej správy, ako aj maďarskej polície. Informoval o tom spravodajský web denníka Le Monde, píše TASR.
Ukrajinská centrálna banka medzičasom oznámila, že po zadržaní a vyhostení siedmich Ukrajincov, ktorí prevážali zlato a cudziu menu z Rakúska, vyšle do Maďarska svoju misiu, aby pomohla objasniť okolnosti prípadu.
„Apelujeme na medzinárodných partnerov a regulačné orgány. Žiadame oficiálne vysvetlenia od maďarských úradov,“ napísal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj v príspevku na sieti X.
Podľa ukrajinskej štátnej banky Oščadbank jej zamestnanci prepravovali hotovosť a zlato medzi rakúskou bankou Raiffeisen a Oščadbank v rámci rutinného prevozu, aké sa vykonávajú vozidlami ukrajinskej banky raz za týždeň.
Osud prepravovaných peňazí a zlata nie je v súčasnosti známy, uviedla banka Oščadbank.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková medzitým na platforme X obvinila Maďarsko zo zadržiavania Ukrajincov ako rukojemníkov.
„Zajatie siedmich Ukrajincov Maďarskom spôsobom pripomínajúcim praktiky Moskvy z 90. rokov by bolo prinajmenšom prekvapujúce, keby sa neodohralo len niekoľko dní po návšteve delegácie Viktora Orbána v Kremli,“ uviedla.
Na návšteve v Moskve bol tento týždeň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý okrem iného rokoval o prepustení dvoch zajatcov s dvojakým - ukrajinským a maďarským - občianstvom, ktorých ruské jednotky zajali na fronte na Ukrajine.
Szijjártó v súvislosti kauzou siedmich zadržaných Ukrajincov uviedol, že by mohli mať väzby na „mafiánske štruktúry“. Po začatí vyšetrovania pre podozrenie z prania špinavých peňazí – ktoré sa týka aj bývalého generála ukrajinských spravodajských služieb – Szijjártó vyhlásil, že je „úplne prirodzené pýtať sa, či nejde o peniaze ukrajinskej vojnovej mafie“.
Podľa maďarského ministra sa od januára cez Maďarsko údajne previezlo v hotovosti 900 miliónov dolárov a 420 miliónov eur, ako aj 146 kilogramov zlatých tehličiek.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v piatok ráno vyhlásil, že maďarské úrady v podstate zajali sedem ukrajinských občanov ako rukojemníkov. Napísal, že dôvody akcie nie sú v súčasnosti známe, rovnako ako ani stav zadržaných osôb.
Posádky dvoch vozidiel zadržala jednotka maďarského protiteroristického centra TEK vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5.
Bezpečnostní experti podľa servera penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú, legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť motivovaný skôr diplomatickým tlakom alebo maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy, než skutočným trestným činom. Podobné konvoje prekračujú hranicu na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony každý týždeň, často v sprievode maďarskej polície a s vedomím úradov.
Odborníci sa domnievajú, že aj v prípade, ak bol v dokumentoch formálny nedostatok, slúžil len ako zámienka na zastavenie transportu. Pri transakcii medzi dvoma oficiálnymi bankami možno len ťažko predpokladať nelegálne aktivity, cituje server expertov.
Už aj tak pomerne napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostrili vo februári po tom, ako boli zastavené dodávky ruskej ropy ropovodom Družba.
Ukrajinská centrálna banka medzičasom oznámila, že po zadržaní a vyhostení siedmich Ukrajincov, ktorí prevážali zlato a cudziu menu z Rakúska, vyšle do Maďarska svoju misiu, aby pomohla objasniť okolnosti prípadu.
„Apelujeme na medzinárodných partnerov a regulačné orgány. Žiadame oficiálne vysvetlenia od maďarských úradov,“ napísal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj v príspevku na sieti X.
Podľa ukrajinskej štátnej banky Oščadbank jej zamestnanci prepravovali hotovosť a zlato medzi rakúskou bankou Raiffeisen a Oščadbank v rámci rutinného prevozu, aké sa vykonávajú vozidlami ukrajinskej banky raz za týždeň.
Osud prepravovaných peňazí a zlata nie je v súčasnosti známy, uviedla banka Oščadbank.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková medzitým na platforme X obvinila Maďarsko zo zadržiavania Ukrajincov ako rukojemníkov.
„Zajatie siedmich Ukrajincov Maďarskom spôsobom pripomínajúcim praktiky Moskvy z 90. rokov by bolo prinajmenšom prekvapujúce, keby sa neodohralo len niekoľko dní po návšteve delegácie Viktora Orbána v Kremli,“ uviedla.
Na návšteve v Moskve bol tento týždeň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý okrem iného rokoval o prepustení dvoch zajatcov s dvojakým - ukrajinským a maďarským - občianstvom, ktorých ruské jednotky zajali na fronte na Ukrajine.
Szijjártó v súvislosti kauzou siedmich zadržaných Ukrajincov uviedol, že by mohli mať väzby na „mafiánske štruktúry“. Po začatí vyšetrovania pre podozrenie z prania špinavých peňazí – ktoré sa týka aj bývalého generála ukrajinských spravodajských služieb – Szijjártó vyhlásil, že je „úplne prirodzené pýtať sa, či nejde o peniaze ukrajinskej vojnovej mafie“.
Podľa maďarského ministra sa od januára cez Maďarsko údajne previezlo v hotovosti 900 miliónov dolárov a 420 miliónov eur, ako aj 146 kilogramov zlatých tehličiek.
Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha v piatok ráno vyhlásil, že maďarské úrady v podstate zajali sedem ukrajinských občanov ako rukojemníkov. Napísal, že dôvody akcie nie sú v súčasnosti známe, rovnako ako ani stav zadržaných osôb.
Posádky dvoch vozidiel zadržala jednotka maďarského protiteroristického centra TEK vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5.
Bezpečnostní experti podľa servera penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú, legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť motivovaný skôr diplomatickým tlakom alebo maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy, než skutočným trestným činom. Podobné konvoje prekračujú hranicu na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony každý týždeň, často v sprievode maďarskej polície a s vedomím úradov.
Odborníci sa domnievajú, že aj v prípade, ak bol v dokumentoch formálny nedostatok, slúžil len ako zámienka na zastavenie transportu. Pri transakcii medzi dvoma oficiálnymi bankami možno len ťažko predpokladať nelegálne aktivity, cituje server expertov.
Už aj tak pomerne napäté vzťahy medzi Ukrajinou a Maďarskom sa vyostrili vo februári po tom, ako boli zastavené dodávky ruskej ropy ropovodom Družba.