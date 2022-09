V kauze zmiznutia 43 študentov zadržali mexického armádneho generála

Mexiko 16. septembra (TASR) - V kauze zmiznutia 43 študentov z roku 2014 zadržala polícia mexického armádneho generála a dve ďalšie osoby. Vo štvrtok to uviedol mexický štátny tajomník pre národnú bezpečnosť Ricardo Mejía, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Generál, ktorý velil práporu v oblasti južného Mexika, kde k incidentu došlo, je jedným z troch zadržaných osôb, povedal Mejía. Podozrivých neidentifikoval, no povedal, že ďalší dvaja ľudia sú tiež členmi armády.



Mexická prokuratúra v auguste oznámila, že v predmetnom prípade bol vydaný zatykač na viac ako 80 podozrivých osôb vrátane 20 členov armády, 44 policajtov a 14 členov zločineckej skupiny, pripomína AFP. Zadržaný bol aj bývalý mexický generálny prokurátor Jesús Murillo Karam, ktorý viedol veľmi sporné vyšetrovanie okolností zmiznutia 43 študentov. Pred súd sa postaví pre obvinenia z násilného zmiznutia, mučenia a marenia spravodlivosti.



Agentúra AFP pripomenula, že študenti učiteľstva sa pred svojím zmiznutím v juhomexickom štáte Guerrero zmocnili autobusov, aby mohli cestovať na demonštráciu v hlavnom meste Mexiko. Vyšetrovatelia tvrdia, že následne ich zadržala skorumpovaná polícia, ktorá ich odovzdala drogovému kartelu a ten si ich pomýlil s členmi konkurenčného gangu.



O tom, čo sa s mladými ľuďmi stalo následne, sa vedú ostré spory. Podľa oficiálnej správy predloženej v roku 2015 členovia kartelu študentov zabili a ich pozostatky spálili na skládke odpadu. Tieto závery však odmietli nezávislí experti, úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ako aj pozostalé rodiny.



Vládny výbor pre ľudské práva nedávno označil zmiznutie študentov za zločin štátu, do ktorého boli zapojení agenti rôznych inštitúcií. Doposiaľ sa podarilo identifikovať pozostatky iba troch obetí, píše AFP.