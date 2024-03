V kaviarni v holandskom Ede držia niekoľkých ľudí ako rukojemníkov

Na snímke hasiči na mieste incidentu v holandskom Ede v sobotu 30. marca 2024. Foto: TASR/AP

Amsterdam 30. marca (TASR) - Niekoľkí ľudia boli zadržaní ako rukojemníci v kaviarni v holandskom meste Ede. Polícia v jej okolí evakuovala 150 domov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na holandské médiá.Kaviareň Petticoat sa nachádza v centre mesta Ede, asi 85 kilometrov juhovýchodne od Amsterdamu. Nasadených bolo niekoľko špeciálnych policajných útvarov, uviedla provinčná polícia na sociálnej sieti X a vyzvala verejnosť, aby sa do oblasti nepribližovala.Holandské noviny De Telegraaf citovali nemenované zdroje, podľa ktorých do kaviarne vošiel tesne pred zatvorením ozbrojený muž a vyhrážal sa, že podnik vyhodí do vzduchu. Podľa polície zatiaľ neexistujú náznaky teroristického motívu.