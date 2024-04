V Kazachstane evakuovali ďalších ľudí, hrozí zatopenie Orenburgu

Astana/Moskva 10. apríla (TASR) - Ďalších zhruba 10.000 ľudí evakuovali od utorka do stredy na severe Kazachstanu pre záplavy, ktoré sú považované za jedny z najhorších za ostatné desaťročia. Záplavy sužujú viacero oblastí aj v susednom Rusku. V oboch zmienených krajinách bolo v uplynulých dňoch v ich dôsledku evakuovaných už vyše 100.000 osôb, uvádza TASR podľa agentúry AFP.



Rýchlo sa topiaci sneh a ľad spôsobili záplavy a pri hraniciach týchto krajín sa v ich dôsledku rozvodnili rieky Ural a Tobol. Zatopili okolité mesta i cesty a vyžiadali si evakuácie. Obe hlavné mestá Astana aj Moskva vyhlásili núdzový stav.



"Od začiatku záplav (z konca marca) bolo zachránených a evakuovaných 96.472 ľudí vrátane 31.640 detí," uviedlo v stredu kazašské ministerstvo pre mimoriadne situácie. V porovnaní s utorkom predstavuje tento údaj zvýšenie o približne 10-tisíc.



Rezort dodal, že do "nepretržitých" záchranných a čistiacich prác je zapojených zhruba 24.000 ľudí, ktorí okrem iného z oblastí odčerpávajú vodu či kladú zábrany.



V meste Petropavl na severe Kazachstanu, kam by mal príval vody doraziť v priebehu nasledovných 48 hodín, začali s nútenými evakuáciami.



Záplavy sužujú viaceré oblasti na severozápade Kazachstanu, a tiež aj ruskú Orenburskú, Ťumenskú a Kurganskú oblasť, ktoré ležia hneď za hranicami.



Rieka Ural zaplavila ulice v takmer celom ruskom meste Orsk, v stredu tam však jej hladina už začala mierne klesať.



Zatopenie teraz hrozí vyše polmiliónovému Orenburgu. Tamojšie úrady hlásia, že hladina rieky tam za posledných 24 hodín stúpla o ďalších 81 centimetrov. "Podľa odborných prognóz dnes opäť stúpne o ďalších 30 až 70 centimetrov," varovala mestská správa. Obyvateľov potenciálne zatopených oblastí vyzvala na okamžitú evakuáciu. Očakáva sa, že streda by tam mohla byť vôbec najhorším dňom.



V Orenburskej oblasti bolo zaplavených už približne 12.800 obytných budov, z toho 1900 len v metropole Orenburg. V celej oblasti zároveň bolo evakuovaných už viac ako 7700 ľudí.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v stredu označil situáciu v zaplavených oblastiach za "veľmi napätú". Predtým informoval, že prezident Vladimir Putin sa zasiahnuté oblasti navštíviť nechystá.