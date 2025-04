V Kazachstane objavili ďalšie obrovské nálezisko kovov vzácnych zemín

Astana 2. apríla (TASR) - Kazachstan objavil v regióne Karaganda dosiaľ najväčšie nálezisko kovov vzácnych zemín na svojom území. Uviedlo to v stredu kazašské ministerstvo priemyslu a výstavby, píše TASR na podľa správ agentúr AFP a TASS.



„Je to dodnes najväčšie nálezisko. Objavili sme v ňom cér, lantán, neodym a ytrium,“ uviedol hovorca ministerstva. „Toto vie v budúcnosti zaradiť Kazachstan medzi krajiny so svetovo najväčšími zásobami týchto prvkov,“ dodal.



Kovy vzácnych zemín je súhrnné označenie pre 17 chemických prvkov z tretej skupiny periodickej tabuľky, potrebných napríklad pre rozvoj tzv. zelenej energie.



Oznámenie prichádza len deň pred začiatkom summitu stredoázijských krajín a Európskej únie v Uzbekistane. Na podujatí sa stretnú lídri Kazachstanu, Kirgizska, Tadžikistanu, Turkmenistanu a Uzbekistanu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a šéfom Európskej rady Antóniom Costom.



Celková odhadovaná váha kovov vzácnych zemín v regióne Karaganda, prezývaného aj „Nový Kazachstan“, môže presiahnuť viac ako 20 miliónov ton, odhaduje kazašské ministerstvo.



Európska únia má o nerastné bohatstvo Kazachstanu záujem, nakoľko sa snaží do roku 2050 dosiahnuť úplnú uhlíkovú neutralitu. Zo zoznamu 34 kritických surovín EÚ sa v kazašských baniach nachádza 19. Krajina však nemá prístup k dostatočne modernej technológii potrebnej k ťažbe celého svojho nerastného bohatstva.