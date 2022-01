V Kazachstane objavili tajné pohrebiská účastníkov nedávnych nepokojov

Alma-Ata 20. januára (TASR) - Polícia v Alma-Ate objavila "tajné pohrebiská militantov", ktorí sa údajne zapojili do nedávnych nepokojov v Kazachstane, informovalo mestské policajné oddelenie. Bližšie podrobnosti odmietlo uviesť s tým, že prípad sa vyšetruje, napísala vo štvrtok agentúra Interfax.



Podľa polície sa telá pochovávali na utajených miestach, aby "sa sťažila identifikácia účastníkov nepokojov".



Vedúci oddelenia mestskej polície v Alma-Ate Kanat Tajmerdenov predtým informoval, že počas nepokojov bolo v meste spáchaných sedem útokov na márnice a bolo z nich ukradnutých viac ako 40 tiel.



"Oni (militanti) nenechali mŕtvych tu, brali ich so sebou, aj zranených," povedal Tajmerdenov.



Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev počas stretnutia lídrov členských krajín Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), ktoré sa konalo 10. januára formou videokonferencie, uviedol, že "výtržníci v noci útočili na márnice a odvážali telá svojich mŕtvych komplicov, alebo telá militantov odvážali priamo z miest ozbrojených stretov s poriadkovými silami".



Poznamenal, že túto prax využívajú zahraniční teroristi, ktorí takto "zametajú stopy".



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších regiónov. Ekonomické požiadavky protestujúcich vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v Alma-Ate. Kazašské vedenie nariadilo tzv. protiteroristickú operáciu a v záujme stabilizácie situácie v krajine požiadalo ODKB o vojenskú pomoc. Opozícia túto požiadavku vnímala ako protiprávne konanie a inváziu.