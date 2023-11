V Kazachstane odsúdili muža, ktorý na Ukrajine bojoval za vagnerovcov

Astana 30. novembra (TASR) - Kazachstan v stredu oznámil, že na trest odňatia slobody odsúdil muža, ktorý bojoval na Ukrajine za ruskú súkromnú žoldniersku spoločnosť Vagnerova skupina.



Podľa správy tlačovej agentúry AFP prevzatej do servisu TASR tento prípad svedčí o nespokojnosti Kazachstanu s vojnou na Ukrajine i jeho čoraz väčšom odklone od Moskvy. Astana si zachováva blízke ekonomické a politické vzťahy so svojím susedom, niekdajšou sovietskou republikou, ale odmieta schváliť inváziu Moskvy na Ukrajinu alebo ruské anektovanie ukrajinského územia.



Súd v kazašskej Karagandskej oblasti v stredu v oznámení uviedol, že v auguste poslal nemenovaného žoldniera Vagnerovej skupiny do väzenia na šesť rokov a osem mesiacov.



Muža, z odľahlej dediny, naverbovali do Vagnerovej skupiny cez sociálnu sieť VK riadenú Moskvou. Nalákali ho na finančnp odmenu, vysvetlil súd.



Po vycestovaní do Ruska a absolvovaní vojenského výcviku ho poslali do ukrajinského mesta Bachmut, kde sa podľa súdu "zúčastnil na bojových operáciách podkopávajúcich ústavný poriadok a narušujúcich územnú celistvosť Ukrajiny".



Neskôr muž utrpel zranenia a prepustili ho.



"Súd uznal úprimnú ľútosť obžalovaného ako poľahčujúcu okolnosť," napísal súd a dodal, že mužov trest je kratší než sedem až desať rokov väzenia predpísaných zákonom.



Mužovu finančnú odmenu súd skonfiškoval v rámci trestu.



Ruské sily dobyli Bachmut v máji po krvavých opotrebovávacích bojoch, ktoré si údajne vyžiadali životy tisícov ukrajinských a ruských vojakov vrátane mnohých vagnerovcov.