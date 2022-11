V Kazachstane prebiehajú predčasné prezidentské voľby

Astana 20. novembra (TASR) - Obyvatelia Kazachstanu si v nedeľu v predčasných voľbách volia prezidenta. Očakáva sa, že voliči by vo funkcii mali potvrdiť súčasnú hlavu štátu Kasyma-Žomarta Tokajeva. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Volebné miestnosti sa v Kazachstane otvorili o 7.00 h miestneho času (2.00 h SEČ). Takmer 12 miliónov voličov bude môcť svoj hlas odovzdať jednému z kandidátov do 20.00 h miestneho času (15.00 h SEČ).



Tokajev (69) uviedol, že v týchto voľbách chce získať "nový mandát dôvery od ľudí". Prisľúbil tiež vytvorenie "nového Kazachstanu". Krajinu však v súčasnosti sužujú ekonomické problémy.



AFP píše, že Tokajev nemá vo voľbách medzi ďalšími piatimi málo známymi kandidátmi skutočného oponenta.



V januári tohto roka otriasli Kazachstanom rozsiahle nepokoje, ktoré vznikli ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu. Pôvodne pokojné demonštrácie prerástli do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov i krádeží.



Na potlačenie nepokojov nariadilo kazašské vedenie tzv. protiteroristickú operáciu a požiadalo Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vedenú Ruskom, o vojenskú pomoc. Pri nepokojoch bolo zabitých vyše 200 ľudí a tisícky ďalších utrpeli zranenia. Úrady zadržali stovky ľudí podozrivých z účasti na výtržnostiach.



Niektorí pozorovatelia tieto udalosti v Kazachstane interpretujú ako súčasť boja o moc medzi bývalým a súčasným prezidentom Nursultanom Nazarbajevom a Tokajevom, čo však obaja politici popierajú.



Iba niekoľko dní pred začiatkom volieb bezpečnostné zložky Kazachstanu zatkli sedem ľudí podozrivých z plánovania podnecovania nepokojov počas prezidentských volieb.



Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kritizovali, že Kazachstan nesplnil volebné odporúčania vrátane "podmienok spôsobilosti a registrácie kandidátov".