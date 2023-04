V Kazachstane pri hraniciach s Ruskom zadržali ľudí pre separatizmus

Astana 21. apríla (TASR) - V oblasti na severe Kazachstanu hraničiacej s Ruskom zadržali tri osoby podozrivé zo separatizmu, oznámila v piatok tamojšia prokuratúra. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Zadržaní podľa prokuratúry čelia obvineniam zo snáh o narušenie územnej celistvosti krajiny i ďalších trestných činov. Členovia skupiny známej pod názvom Ľudová rada boli zatknutí ešte v utorok a umiestnení do vyšetrovacej väzby na dva mesiace.



Kazašská polícia koncom marca začala vyšetrovanie po tom, čo sa objavil videozáznam, na ktorom skupina aktivistov z mesta Petropavlovsk vyhlasuje, že neuznávajú autoritu štátu Kazachstan. Vyzývajú tiež na opätovné zriadenie Kazašskej sovietskej socialistickej republiky (KSSR), čo je predchádzajúci názov tejto krajiny z čias, keď bola súčasťou komunistického Sovietskeho zväzu.



Petropavlovsk je mesto s približne 200.000 obyvateľmi, väčšinu ktorých tvoria etnickí Rusi, spresňuje AFP. Nachádza sa na severe Kazachstanu v blízkosti hraníc s Ruskom.



Ruská vojenská invázia na Ukrajinu oživila obavy súvisiace so separatistickým hnutím v Kazachstane, kde žije početná ruská menšina.



Táto stredoázijská krajina má najdlhšiu pozemnú hranicu s Ruskom. Prijala na svoje územie ruských dezertérov utekajúcich pred mobilizáciou do vojny na Ukrajine a opakovane vyzýva na diplomatické riešenie tohto konfliktu.



Ruskí štátni propagandisti opakovane naznačujú, že severný Kazachstan by sa mohol stať ďalším terčom expanzívnych ambícií Kremľa.