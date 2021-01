V Kazachstane sa konajú parlamentné voľby, opozícia vyzýva na bojkot

Alma Ata 10. januára (TASR) - Kazašská polícia v nedeľu v centre Alma Aty zadržala niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa zišli na proteste proti parlamentným voľbám, ktoré sa v krajine v tento deň konajú spolu s voľbami do miestnych samospráv. Informovala o tom agentúra Interfax.



Protest zvolali zástupcovia novovytvorenej Demokratickej strany Kazachstanu na čele s jej vodcom Žanbolatom Mamajom a zástupcovia hnutia Kazachstan, zobuď sa (Ojan, Kazachstan). Demonštranti apelovali na spoluobčanov, aby bojkotovali dnešné hlasovanie, dodal Interfax. Cesty vedúce k námestiu i samotné námestie boli prehradené zátarasami.



Agentúra DPA vo svojej správe informovala, že Sociálnodemokratická strana dnešné voľby bojkotuje na protest proti pomerom v krajine. Podľa DPA to znamená, že vo voľbách sa o priazeň voličov neuchádza žiadna nezávislá opozičná strana. DPA pripomenula, že v uplynulých týždňoch kazašská polícia zadržala desiatky opozičných aktivistov.



Parlamentné voľby v Kazachstane sa konajú 18 mesiacov po zvolení Kasym-Žomarta Tokajeva za prezidenta krajiny.



Voliči v nich majú na výber 312 kandidátov z piatich politických strán, ktoré sa do parlamentu dostanú, ak získajú sedem percent hlasov. Agentúra AFP uviedla, že žiadnu z týchto piatich z celkovo šiestich povolených politických strán nemožno považovať za kritickú voči režimu.



DPA konštatovala, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj tentoraz sa očakáva víťazstvo vládnucej strany Svetlo vlasti (Nur Otan).



Za Svetlo vlasti kandiduje aj najstaršia dcéra bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, Dariga Nazarbajevová, ktorá bola v máji roku 2020 Tokajevom prekvapujúco odvolaná z funkcie predsedníčky hornej komory parlamentu. Očakávalo sa pritom, že časom v najvyššej ústavnej funkcii nahradí svojho otca.



Tokajev vystriedal na poste prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý v Kazachstane vládol od vyhlásenia nezávislosti v roku 1991 a ktorý v roku 2019 nečakane abdikoval. Napriek tomu si má stále vplyv na politické dianie a je považovaný za najmocnejšieho muža v krajine. Tokajev ho označuje za svojho učiteľa, ale súčasne sa snaží prezentovať ako reformátor.



Pre koronavírusovú pandémiu platia počas volieb prísnejšie protiepidemické pravidlá. Voličom je povolený vstup do volebných miestností iba s prekrytým nosom a ústami, na rukách musia mať rukavice.



Podľa oficiálnych údajov sa v Kazachastne koronavíruom nového typu infikovalo celkovo viac ako 161.000 ľudí.