V Kazachstane sa začali predčasné voľby do dolnej komory parlamentu

Astana 19. marca (TASR) - V nedeľu o 7.00 h miestneho času (01.00 h SEČ) sa v Kazachstane otvorili volebné miestnosti, aby sa mohli uskutočniť predčasné voľby do dolnej komory parlamentu (Mažilis), informuje agentúra AFP.



Približne 12 miliónov voličov má čas do 20.00 miestneho času odovzdať hlasovacie lístky vo voľbách, prostredníctvom ktorých by sa do dolnej komory parlamentu mohli dostať nezávislí kandidáti. Mažilis je v súčasnosti zložený zo strán lojálnych kazašskému prezidentovi Kasymovi-Žomartovi Tokajevovi.