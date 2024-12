V Kazachstane sa zrútilo lietadlo s desiatkami osôb na palube

Moskva/Astana 25. decembra (TASR) - Pri letisku v meste Aktau na západe Kazachstanu sa zrútilo osobné lietadlo so 72 osobami na palube, uviedlo v stredu ministerstvo pre mimoriadne situácie. Podľa predbežných informácií nehodu prežilo šesť ľudí, informuje TASR podľa agentúr Reuters, TASS a stanice Sky News.



Agentúra Kazinform informovala, že na palube osobného lietadla sa nachádzalo až 105 cestujúcich a päť členov posádky. Kazašské ministerstvo dopravy zase medzitým s odvolaním sa na údaje z azerbajdžanskej strany hovorilo o 62 cestujúcich a piatich členoch posádky.



Na mieste zrútenia sa podľa kazašských úradov 52 hasičov s 11 kusmi techniky snažilo uhasiť požiar. Lietadlo podľa nich patrilo spoločnosti Azerbaijan Airlines. Spoločnosť tvrdí, že stroj Embraer 190 "núdzovo pristál" približne tri kilometre od Aktau.



Lietadlo smerovalo z Baku do mesta Groznyj v Rusku, ale pre hmlu ho presmerovali do Machačkaly na západnom pobreží Kaspického mora, potvrdilo letisko v Groznom.