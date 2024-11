V Kazachstane uhynulo za mesiac už takmer 2000 ohrozených tuleňov

Alma-Ata 21. novembra (TASR) – Takmer 2000 uhynutých tuleňov kaspických sa počas uplynulého mesiaca našlo na pobreží Kaspického mora, uviedli v stredu kazašské úrady. Hromadný úhyn vyvolal obavy o budúcnosť tohto ohrozeného druhu. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Od 24. októbra do 18. novembra 2024 sme celkovo objavili 1989 mŕtvych tiel tuleňov," uviedol kazašský rybársky zväz, ktorý v krajine zaisťuje starostlivosť o zvieratá.



Nemenovaný špecialista z kazašského Hydrobiologického a ekologického inštitútu označil za potenciálnu príčinu úhynu znečistenie mora, zväz však obviňuje podvodné plyny uvoľnené podmorskými zemetraseniami.



Kazašské úrady vykonávajú testy vzoriek z tiel tuleňov, aby určili príčinu ich úhynu, výsledky však budú známe až o tri alebo štyri mesiace.



Kazachstan uvádza, že populácia tuleňov za posledné roky klesla na 270.000. Spolu s Ruskom, do ktorého Kaspické more tiež čiastočne zasahuje, zaradili tulene kaspické na Červený zoznam Medzinárodnej únie na ochranu prírody.



Kaspické more je uzavretá vodná plocha hraničiaca s Azerbajdžanom, Iránom, Kazachstanom, Ruskom a Turkménskom, ktoré pravidelne hlásia nálezy mŕtvych tuleňov na svojich brehoch.



Tuleň kaspický (Pusa caspica) je malý druh tuleňa tmavošedej až svetlo šedej farby s tmavými fľakmi, ktorý sa endemicky vyskytuje výhradne v okolí Kaspického mora. Má zavalité telo, malú hlavu, veľké oči a dlhý ňufák. Dosahuje dĺžku až 1,5 metra, jeho hmotnosť sa pohybuje okolo 75 až 86 kilogramov.