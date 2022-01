V Kazachstane zrušili výnimočný stav, Bajkonur sa ale obáva útoku

Alma-Ata 19. januára (TASR) - Vo všetkých mestách a regiónoch Kazachstanu bol v stredu zrušený výnimočný stav, ktorý bol vyhlásený v reakcii na nepokoje vyvolané začiatkom januára prudkým zvýšením cien plynu. V meste Bajkonur však úrady predĺžili stav ohrozenia teroristickým útokom, a to do 3. februára. Odvolali sa pri tom na zistenia polície o hrozbe takýchto útokov.



Vedenie Bajkonuru odporučilo obyvateľom, aby si "všímali zvláštne oblečených ľudí, opustené autá či podozrivé predmety a nahlásili ich orgánom činným v trestnom konaní", informovala agentúra Interfax.



Zvýšený stupeň teroristického ohrozenia v tomto meste platí od 7. januára. Pre hrozbu šírenia koronavírusu bolo tiež zakázané zhromažďovať sa vo viac ako trojčlenných skupinách. V meste bol vyhlásený aj nočný zákaz vychádzania a zákaz predaja alkoholu.



V Bajkonure sa v tejto situácii vytvorili čaty dobrovoľníkov, ktoré hliadkovali spolu s policajtmi.



Vo videu zverejnenom mestským televíznym kanálom BaikonurInfo vidieť, že do hliadkovania v oblasti boli zapojené obrnené vozidlá. Z videa nie je jasné, komu vozidlá patria, ale podobné používajú na miestnom oddelení ministerstva vnútra.



Mesto Bajkonur a rovnomenný kozmodróm má Rusko prenajaté až do roku 2050. Celý komplex, na ktorého území aj sú odpaľovacie rampy pre pilotované lety, kozmické sondy, komunikačné družice, je tak pod ruskou správou.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších regiónov. Ekonomické požiadavky protestujúcich vzápätí vystriedali požiadavky politické.



Od 5. januára začali pokojné protesty prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Veľmi výbušná bola najmä situácia v Alma-Ate.



V reakcii na tento vývoj sa v mnohých oblastiach Kazachstanu začala tzv. protiteroristická operácia, pričom kazašské vedenie o pomoc pri obnovovaní verejného poriadku požiadalo aj Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB).



Rusko, ktoré do tejto stredoázijskej republiky, vyslalo najpočetnejší kontingent, označilo svoju misiu za "mierotvornú". Kazašská opozícia však hovorí o invázii.



Misia ODKB bola vyhlásená za ukončenú 19. januára.