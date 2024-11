V KDR nezačali očkovanie proti opičím kiahňam pre chýbajúce vakcíny

Kinshasa 13. novembra (TASR) - V metropole Konžskej demokratickej republiky (KDR) Kinshasa sa nepodarilo spustiť očkovaciu kampaň proti opičím kiahňam pre nedostatok vakcín, uviedol tamojší predstaviteľ. V celej krajine pribúdajú chorí najmä medzi deťmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila v polovici augusta stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu, pretože v niektorých oblastiach Afriky sa rozšíril nový smrteľnejší a ľahšie šíriteľný kmeň vírusu Clade 1b. Podľa Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) zahraniční darcovia iba pomaly premieňajú svoje sľuby na finančnú podporu a dodávky vakcín.



Vedúci tímu pre zvládanie pandémie opičích kiahní v krajine Cris Kacita v utorok uviedol, že zostalo 53.921 dávok vakcín na použitie vo väzniciach, kde je vysoké riziko šírenia tohto ochorenia. Na spustenie očkovacieho programu v hlavnom meste je potrebných vyše 162.000 dávok. Kinshasa s takmer 20 miliónmi obyvateľov bola doteraz postihnutá vírusom v menšej miere ako oblasti v iných častiach krajiny. V ďalších šiestich provinciách už prebiehajú očkovacie kampane.



Francúzsko prisľúbilo 100.000 dávok spolu s ďalšími dodávkami z Nemecka a Africkej únie. Ich doručenie zdržuje aj administratívny proces. "Pokiaľ nebudeme mať potrebné množstvo, bude komplikované spustiť (očkovanie) v 14 zdravotných zónach," povedal Kacita odkazujúc na oblasti mesta Kinshasa.



V správe ministerstva zdravotníctva sa uvádza, že v KDR zaznamenali od 28. októbra do 2. novembra 1017 nových podozrení na chorenie vrátane 45 potvrdených a 16 úmrtí.



Charitatívna organizácia Save the Children v stredu zdôraznila, že na zastavenie rýchleho šírenia vírusu medzi deťmi je potrebné cielené očkovanie. Pri deťoch je štyrikrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia na nový kmeň opičích kiahní ako u dospelých.



Podľa údajov agentúry pre pomoc sa počet podozrivých prípadov medzi deťmi v Konžskej demokratickej republike od 14. augusta zvýšil o viac ako 130 percent. K 3. novembru to bolo 25.600 prípadov oproti pôvodným 11.300.