V KDR opäť preverujú podozrenie na výskyt infekčnej choroby ebola

Kinshasa 21. augusta (TASR) - Konžská demokratická republika (KDR) preveruje podozrenie na výskyt eboly na východe krajiny.



V noci na nedeľu o tom informovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá pripomenula, že KDR len pred niekoľkými týždňami oficiálne oznámila skončenie predchádzajúcej epidémie eboly na svojom území.



Ako uviedla agentúra AFP, konžské úrady preverujú prípad 46-ročnej ženy, ktorá zomrela v pondelok v provincii Severné Kivu na východe KDR.



Žena bola hospitalizovaná v nemocnici v meste Beni "pôvodne pre iné ochorenia, ale následne sa u nej prejavili príznaky zodpovedajúce vírusovému ochoreniu ebola", uviedla WHO vo svojom vyhlásení. Vzorky odobraté u tejto ženy boli zaslané do laboratória na testovanie.



V provincii Severné Kivu pôsobí tím odborníkov WHO, ktorý je nápomocný miestnym zdravotníkom pri preverovaní podozrivého prípadu i pri prípravách na možné vypuknutie epidémie, píše sa vo vyhlásení regionálnej riaditeľky WHO pre Afriku Matshidiso Moetiovej.



Vláda KDR v sobotu vyzvala verejnosť na opatrnosť a ubezpečila, že v Severnom Kivu sú k dispozícii "zásoby vakcín" proti ebole.



Ebola je často smrteľná vírusová hemoragická horúčka. Choroba bola pomenovaná podľa rieky v Zaire, ako sa KDR volala v čase objavenia choroby. Prenáša sa kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného. Hlavnými príznakmi ochorenia sú horúčka, zvracanie, krvácanie a hnačka.



Od roku 1976 zažila KDR 14 epidémií eboly, pričom posledná sa vyskytla pred niekoľkými mesiacmi na severozápade krajiny, kde bolo zaznamenaných päť úmrtí. Zatiaľ najzávažnejšia v KDR bola epidémia v roku 2020, keď tejto chorobe podľahlo 2280 ľudí.



WHO v piatok uviedla, že dva existujúce liečebné postupy počet úmrtí na ebolu výrazne znižujú.