< sekcia Zahraničie
V KDR potvrdili 13 prípadov eboly vzácneho variantu Bundibugyo
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu.
Autor TASR
Kinshasa 16. mája (TASR) - Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) v sobotu potvrdilo, že na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) sa šíri Bundibugyo, vzácny variant vírusu ebola. Doteraz ho potvrdili u 13 nakazených. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant eboly Zaire. Bundibugyo má oproti nemu nižšiu úmrtnosti na úrovni iba 37 percent, kým na variant Zaire zahynie až 90 percent nakazených.
Africa CDC a WHO v piatok oficiálne potvrdili vypuknutie novej, v poradí 17. epidémie eboly. Jej ohnisko sa nachádza v severovýchodnej provincii KDR Ituri, ktorá susedí s Ugandou a Južným Sudánom. Úrady v KDR zatiaľ informovali o štyroch obetiach a Uganda o jednom mŕtvom mužovi, ktorý pricestoval z KDR. Zdravotníci evidujú 246 osôb podozrivých z nákazy a 65 úmrtí.
Úrady v piatok vyjadrili obavy z rizika ďalšieho šírenia vírusu vzhľadom na to, že jeho výskyt evidujú v mestských oblastiach s vysokou mobilitou obyvateľstva. V ohrozených regiónoch už posilnili hraničné kontroly, izolovali osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, a aktivovali pohotovostné tímy.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zatiaľ na variant Bundibugyo neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä najviac rozšírený variant eboly Zaire. Bundibugyo má oproti nemu nižšiu úmrtnosti na úrovni iba 37 percent, kým na variant Zaire zahynie až 90 percent nakazených.
Africa CDC a WHO v piatok oficiálne potvrdili vypuknutie novej, v poradí 17. epidémie eboly. Jej ohnisko sa nachádza v severovýchodnej provincii KDR Ituri, ktorá susedí s Ugandou a Južným Sudánom. Úrady v KDR zatiaľ informovali o štyroch obetiach a Uganda o jednom mŕtvom mužovi, ktorý pricestoval z KDR. Zdravotníci evidujú 246 osôb podozrivých z nákazy a 65 úmrtí.
Úrady v piatok vyjadrili obavy z rizika ďalšieho šírenia vírusu vzhľadom na to, že jeho výskyt evidujú v mestských oblastiach s vysokou mobilitou obyvateľstva. V ohrozených regiónoch už posilnili hraničné kontroly, izolovali osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, a aktivovali pohotovostné tímy.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou úmrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.
Medzi ľuďmi sa vírus šíri priamym kontaktom s krvou alebo telesnými tekutinami infikovanej osoby či mŕtveho, kontaminovanými predmetmi alebo telom osoby, ktorá ochorela na ebolu.