GORILY V KONGU V OHROZENÍ: Dôvodom sú plány na ťažbu ropy

Kinshasa 29. júla (TASR) - V Konžskej demokratickej republike (KDR) sú pre ponuky na ťažbu ropy a zemného plynu ohrozené prírodné prostredia goríl a dosiaľ nedotknuté lesy, upozornil v utorok britský denník The Guardian. Vláda KDR podľa neho plánuje rozparcelovať viac ako polovicu krajiny na územia určené na ťažbu fosílnych palív.



Územia zaradené do aukcie pokrývajú 124 miliónov hektárov pôdy a vnútrozemských vôd. Podľa odborníkov ide o „najhoršie miesto na svete na ťažbu ropy“, pretože zadržiavajú obrovské množstvo uhlíka a sú domovom niektorých z najcennejších biotopov na planéte vrátane ohrozených goríl nížinných a šimpanzov bonobo.



Vláda tento rok začala kolo udeľovania licencií na 52 ťažobných blokov, ktoré sa pridávajú k doterajším trom. Podľa priestorového mapovania a analýzy v novej správe spoločnosti Earth Insight tvorí 64 percent z celkovej plochy neporušený tropický les.



Odborníci upozorňujú, že toto rozširovanie ťažby ropy a zemného plynu je v rozpore so záväzkami KDR v oblasti ochrany biodiverzity a ochrany klímy.



KDR vyhlásila v júli 2022 súťaž na 30 blokov na ťažbu fosílnych palív, ktorý však neskôr zrušila s odôvodnením, že ponuky boli predložené neskoro a nebola zabezpečená hospodárska súťaž.



Začiatkom tohto roka oznámila vláda hlavnú iniciatívu na ochranu zeleného koridoru Kivu-Kinshasa, avšak teraz 72 percent tejto oblasti ležiacej od západu na východ v severnej časti KDR prekrýva s plánovanými ropnými blokmi.



„Najhoršie miesto na svete na vyhľadávanie ropy je opäť na dražbe,“ povedal podľa britského denníka profesor Simon Lewis z University College London. Lewis wiedol tím, ktorý ako prvý zmapoval rašeliniská v strednej časti KDR. V tejto oblasti sa podľa neho nebude uchádzať o ťažbu ropy „žiadna dôveryhodná spoločnosť“, pretože jej tam nie je dostatok, aby bola komerčne rentabilná.



Súčasťou novo vyznačených blokov na ťažbu fosílnych palív je aj región Cuvette Centrale. Ide o najväčší komplex tropických rašelinísk na svete. Táto rozsiahla močaristá oblasť má rozlohu Nepálu a je domovom vzácnych voľne žijúcich živočíchov, okrem iných aj slonov pralesných, goríl, šimpanzov a endemických vtákov.



Správa preto vyzýva vládu KDR a medzinárodných partnerov, aby zrušili tender na ťažbu ropy v roku 2025 a investovali do rozvojových modelov, ktoré rešpektujú práva domorodého obyvateľstva a komunít.



„Ťažba ropy a zemného plynu v týchto krehkých ekosystémoch by mala devastujúci vplyv na biodiverzitu, komunity, pozemkové práva a globálny boj proti zmene klímy,“ uviedla vedúca výskumu v organizácii Earth Insight Anna Bebbington.