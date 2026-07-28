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V Keni bude vojenské cvičenie britskej armády
Približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi má v okrese Laikipiasa stálu základňu britská výcviková jednotka BATUK (British Army Training Unit Kenya).
Autor TASR
Londýn/Nairobi 28. júla (TASR) - Spojené kráľovstvo uskutoční v Keni jedno zo svojich každoročných vojenských cvičení, oznámili v utorok obe krajiny. Londýn minulý týždeň avizoval, že cvičenia sa pre nedostatok povolení budú konať inde, informuje TASR podľa agentúry AFP.
Približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi má v okrese Laikipiasa stálu základňu britská výcviková jednotka BATUK (British Army Training Unit Kenya).
Východoafrická krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1963. Vzťahy medzi nimi zostávajú silné a ich obranná dohoda umožňuje, aby sa niekoľko tisíc britských vojakov každoročne zapojilo do cvičenia na kenskom území.
Britské ministerstvo obrany ešte minulý týždeň uviedlo, že od kenskej vlády teraz nedostalo potrebné povolenia na uskutočnenie cvičenia a bolo preto presunuté do inej, bližšie nešpecifikovanej krajiny.
Hovorca britskej vlády v utorok pre AFP povedal, že Nairobi „súhlasilo s vydaním potrebných licencií a povolení na uskutočnenie cvičenia HARAKA STORM v Keni neskôr v tomto roku“.
Kenské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie privítalo a skonštatovalo, že „tento výsledok odzrkadľuje silu dlhodobého partnerstva medzi Keňou a Spojeným kráľovstvom“.
Ani jedna krajina nešpecifikovala, o aké povolenia išlo, ani prečo neboli pôvodne vydané.
Britská základňa v Keni predstavuje pre obyvateľov žijúcich v jej okolí zdroj príjmu. V minulosti však bola tiež zdrojom kontroverzií pre prípady vrážd a znásilnení, do ktorých boli zapojení britskí vojaci, píše AFP.
Približne 200 kilometrov severne od hlavného mesta Nairobi má v okrese Laikipiasa stálu základňu britská výcviková jednotka BATUK (British Army Training Unit Kenya).
Východoafrická krajina získala nezávislosť od Spojeného kráľovstva v roku 1963. Vzťahy medzi nimi zostávajú silné a ich obranná dohoda umožňuje, aby sa niekoľko tisíc britských vojakov každoročne zapojilo do cvičenia na kenskom území.
Britské ministerstvo obrany ešte minulý týždeň uviedlo, že od kenskej vlády teraz nedostalo potrebné povolenia na uskutočnenie cvičenia a bolo preto presunuté do inej, bližšie nešpecifikovanej krajiny.
Hovorca britskej vlády v utorok pre AFP povedal, že Nairobi „súhlasilo s vydaním potrebných licencií a povolení na uskutočnenie cvičenia HARAKA STORM v Keni neskôr v tomto roku“.
Kenské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie privítalo a skonštatovalo, že „tento výsledok odzrkadľuje silu dlhodobého partnerstva medzi Keňou a Spojeným kráľovstvom“.
Ani jedna krajina nešpecifikovala, o aké povolenia išlo, ani prečo neboli pôvodne vydané.
Britská základňa v Keni predstavuje pre obyvateľov žijúcich v jej okolí zdroj príjmu. V minulosti však bola tiež zdrojom kontroverzií pre prípady vrážd a znásilnení, do ktorých boli zapojení britskí vojaci, píše AFP.