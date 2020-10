V Keni odsúdili dvoch mužov v prípade útoku na nákupné centrum

Nairobi 30. októbra (TASR) - Kenský súd vymeral v piatok tresty odňatia slobody dvom mužom za spoluprácu s extrémistickou skupinou aš-Šabáb, ktorá v roku 2013 počas útoku v nákupnom centre Westgate Mall v kenskej metropole Nairobi zabila 67 ľudí. Informáciu priniesla agentúra AFP.



Mohamed Ahmed Abdi a Hassan Hussein Mustafa boli 7. októbra 2020 uznaní za vinných z podpory a spolupráce so štyrmi útočníkmi džihádistickej skupiny aš-Šabáb, ktorí pri útoku zahynuli.



Súd odsúdil dvojicu na 18 rokov za sprisahanie a na 18 rokov za podporu extrémistov s tým, že oba tresty si budú odpykávať súčasne. Abdi dostal ďalších 15 rokov za to, že mal vo svojom notebooku džihádistický propagandistický materiál. Odsedí si tak 26 rokov a Mustafa 11, berúc do úvahy ich doterajší pobyt vo vyšetrovacej väzbe.



Podľa súdu boli muži v pravidelnom kontakte s útočníkmi, ktorí napoludnie 21. septembra 2013 zaútočili na nákupné centrum Westgate Mall, keď bolo plné ľudí. Na nič netušiacich zákazníkov začali strieľať zo samopalov a hádzali na nich granáty. Rukojemnícka dráma v Nairobi trvala štyri dni. Boje o kontrolu nad komplexom boli veľmi intenzívne, časť budovy sa dokonca po výbuchoch nastražených náloží zrútila.