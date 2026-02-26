< sekcia Zahraničie
V Keni zadržali muža podozrivého z verbovania do ruskej armády
Festusa Omwambu zadržali v meste Moyale neďaleko hraníc s Etiópiou.
Autor TASR
Nairobi 26. februára (TASR) - Kenská polícia zadržala 33-ročného muža, ktorý prostredníctvom náborovej agentúry lákal svojich klientov na kvalifikovanú prácu v Rusku, skončili však po boku ruských vojakov na fronte na Ukrajine. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.
Festusa Omwambu zadržali v meste Moyale neďaleko hraníc s Etiópiou. Podľa policajného hovorcu tam muž utiekol po návrate z Ruska.
Polícia predpokladá, že Omwamba je kľúčovou postavou agentúry Global Face Human Resources zapojenej do obchodovania s ľuďmi. Podľa správy kenskej Národnej spravodajskej služby (NIS) z februára tohto roka bolo jej prostredníctvom naverbovaných viac ako 1000 kenských občanov, pričom 89 z nich je stále na frontovej línii, 39 je hospitalizovaných, 28 je nezvestných a niektorí sa vrátili domov. Potvrdená bola smrť jedného naverbovaného.
Líder poslaneckej väčšiny v kenskom parlamente Kimani Ichungwa uviedol, že náborári boli v kontakte aj so zamestnancami ruského veľvyslanectva v Nairobi a kenského veľvyslanectva v Moskve a s ich pomocou pre svojich klientov získavali ruské víza.
Britská stanica BBC dodala, že ruské veľvyslanectvo v Keni medzičasom tieto obvinenia poprelo a označilo ich za „nebezpečnú a zavádzajúcu propagandistickú kampaň“. Uviedlo, že nikdy nevydalo víza na cestu do Ruska za účelom bojovať na Ukrajine, pričom dodalo, že „Ruská federácia nezabraňuje občanom cudzích krajín dobrovoľne sa prihlásiť do ozbrojených síl“.
Zadržanie Omwambu predstavuje významný krok kenskej vlády v jej boji proti náboru občanov do vojenských operácií na Ukrajine.
Podľa očitých svedkov Omwamba dozeral na vybavenie turistických víz a leteniek pre verbovancov. Niektorí z navrátilcov uviedli, že po prílete do Ruska im bol odobraný pas a pred nasadením na front boli vo vojenskom tábore.
Kenský minister zahraničných vecí Musalia Mudavadi začiatkom februára informoval, že plánuje cestu do Ruska, aby činnosť pochybných subjektov zneužívajúcich ľudí riešil diplomatickou cestou. Dodal, že vláda sa snaží o prepustenie Keňanov zajatých ukrajinskou armádou a o ich repatriáciu z Ruska.
