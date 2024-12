V Kerčskom prielive sa potápajú dva ruské ropné tankery

Moskva 15. decembra (TASR) - V Kerčskom prielive medzi Čiernym a Azovským morom sa potápa ruský ropný tanker Volgonefť 212. Podľa ruskej agentúry TASS prevážal viac ako štyri tony vykurovacieho oleja, informuje TASR.



"Pri búrke došlo k odtrhnutiu prednej časti tankera, posádka 13 ľudí je teraz v zadnej časti," uviedla TASS. Podľa záchranárov sa incident stal asi osem kilometrov od pobrežia, ďalšie informácie o obetiach alebo úniku ropy nie sú známe.



Ako informuje na svojom účte na sieti Telegram ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie, Volgonefť 212 narazil na plytčinu. Vyštartoval k nemu vrtuľník Mi-8 a záchranné plavidlo Merkúr. Ministerstvo informovalo v Kerčskom prielive aj o poškodenom plavidle Volgonefť 239 so 14 člennou posádkou, ktoré naberá vodu.



Plavidlá spoločnosti Kamatrans majú domovský prístav v Petrohrade. Podľa TASS záchranné operácie komplikujú drsné poveternostné podmienky, záchranné lietadlá pre silný vietor a búrku nemôžu lietať.



Kerčský prieliv oddeľuje územie Ruskej federácie od ukrajinského Krymského polostrova, ktorý Moskva v roku 2014 na základe medzinárodne neuznaného referenda nezákonne anektovala. Predtým Krym obsadili ozbrojení "zelení mužíčkovia". Rusko ich spojenie so svojou armádou najskôr odmietalo, neskôr pripustilo zapojenie svojich špeciálnych jednotiek do tamojších udalostí.



Rusko ponad prieliv v roku 2015 začalo stavať Krymský (Kerčský) most. Štvorprúdovú diaľničnú časť 15. mája 2018 otvoril ruský prezident Vladimir Putin, v decembri 2019 začala fungovať aj železničná časť mosta.