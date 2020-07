V kirgizskom väzení zomrel známy ľudskoprávny aktivista a novinár

Biškek 25. júla (TASR) - V kirgizskom väzení zomrel na doživotie odsúdený ľudskoprávny aktivista a novinár, ktorého kauza sa stala jablkom sváru aj medzi Kirgizskom a USA. O smrti Azimžana Askarova informoval v sobotu jeho právnik, uviedla agentúra Interfax.



Právnik Valerijan Vachitov spresnil, že Askarova deň pred smrťou previezli na lekárske vyšetrenie. Zomrel v noci vo väzenskej nemocnici. Príčina jeho smrti nie je zatiaľ známa.



"Dlho bol vážne chorý. Mal všetky príznaky neliečeného zápalu pľúc. Keď som ho naposledy videl, kašľal a lapal po dychu," uviedol Vachitov, ktorý dodal, že jeho mandant nevládal chodiť. "Zabil ho systém," vyhlásil právnik, pričom v rozhovore pre AFP spomenul aj to, že na poslednom osobnom stretnutí Askarov "plakal. Vedel, že zomiera a že preňho nehnú ani prstom".



Agentúra Interfax dodala, že doživotný trest pre Askarova potvrdilo 13. mája svojím verdiktom kolégium najvyššieho súdu Kirgizska.



Askarov bol na doživotie odsúdený ešte v septembri roku 2010, keď ho súd uznal vinným za podnecovanie etnickej nenávisti a spoluúčasť na vražde policajných dôstojníkov počas etnických nepokojov na juhu krajiny. Askarov tieto obvinenia pred súdom poprel.



V apríli roku 2016 Výbor OSN pre ľudské práva začal naliehať na Kirgizsko, aby Askarova prepustilo. Svoju žiadosť výbor OSN zdôvodnil svojimi zisteniami, že bol svojvoľne zadržiavaný, mučený a bolo mu odmietnuté právo na spravodlivý proces.



V júni roku 2016 kirgizský najvyšší súd vyhovel novinárovej žiadosti o nový proces. V januári roku 2017 však nasledovalo potvrdenie doživotného trestu.



Viaceré organizácie venujúce sa obrane ľudských práv označili Askarova za politického väzňa.



Ministerstvo zahraničných vecí USA Askarovovi v roku 2015 udelilo svoju cenu pre ochrancov ľudských práv, čo malo za následok, že Kirgizsko - lojálny spojenec Ruska - vypovedalo dlhodobú dohodu o spolupráci so Spojenými štátmi.



V roku 2011 mu česká mimovládna humanitárna organizácia Človek v ohrození udelila cenu Homo Homini.



Askarova vyznamenal aj americký Výbor na ochranu novinárov (VON).



Askarov pochádzal z uzbeckej menšiny. Ako novinár a aktivista vo svojej rodnej provincii Bazar-Korgon na juhozápade Kirgizska upozorňoval na prípady priznania mučením, nespravodlivé obvinenia, náhle úmrtia zadržovaných vo väzbe a pohlavné zneužívanie.



V mnohých prípadoch sa mu podarilo iniciovať nové vyšetrovanie, ktoré viedlo k potrestaniu alebo odvolaniu policajných dôstojníkov a vyšetrovateľov.



Tieto jeho aktivity však kirgizský režim potrestal tak, že ho zatkol a odsúdil na doživotie - a to bezprostredne po nepokojoch, ktorými v júni 2010 vyvrcholil dlhoročný národnostný konflikt medzi Kirgizmi a Uzbekmi.



Tieto strety medzi Kirgizmi a Uzbekmi na juhu chudobnej krajiny si vyžiadali stovky mŕtvych, najmä Uzbekov. Desiatky tisíc ľudí pred etnicky motivovanými násilnosťami ušli zo svojich domovov.