V Kirgizsku odsúdili žoldniera, ktorý bojoval na Ukrajine

Biškek 17. mája (TASR) - Kirgizský súd udelil desaťročný väzenský trest mužovi, ktorý vo vojne na Ukrajine bojoval na strane Ruska. TASR informuje na základe stredajšej správy agentúry AFP.



Verdikt bol vynesený v období, keď sa Moskva pokúša zintenzívniť nábor bojovníkov z ázijských bývalých sovietskych republík.



V uplynulých mesiacoch prišli podľa miestnych médií na Ukrajine o život desiatky občanov stredoázijských krajín; väčšina z nich zahynula po tom, čo vstúpila do radov ruskej armády alebo sa pridala k žoldnierom z ruskej Vagnerovej skupiny.



Súd v kirgizskom hlavnom meste Biškek uznal 32-ročného muža za vinného z toho, že v rozpore so zákonmi krajiny pôsobil ako námezdný bojovník v zahraničí a vymeral mu za to desať rokov za mrežami, vyplýva z vyhlásenia, ktoré zverejnili ešte v utorok neskoro večer.



Súd potvrdil, že muž, ktorý účasť na bojoch na Ukrajine popieral, bol vo východukrajinskom regióne Donbas medzi júnom a novembrom minulého roka a dostal za to odmenu vo výške 180.000 rubľov (približne 2300 eur) mesačne, ako aj záruku získania ruského pasu.



Obvinený sa pridal k jednotkám samozvanej Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) v čase svojho pobytu v Moskve.



Podľa kirgizských ľudskoprávnych aktivistov išlo o prvý rozsudok nad občanom Kirgizska, ktorý pôsobil ako žoldnier na Ukrajine, píše AFP.



V Rusku sa nachádza veľké množstvo rusky hovoriacich migrantov zo Strednej Ázie, ktorí sa často nachádzajú v zlej ekonomickej situácii a stávajú sa tak prioritnými cieľmi náborových aktivít ruskej armády a vagnerovcov.



Vlády stredoázijských krajín, tradičných spojencov Ruska, opakovane vyzývajú svojich občanov, aby sa na konflikte na Ukrajine nijako nezúčastňovali.