V Klaipede odsúdili pár za špionáž pre Bielorusko
Autor TASR
Riga 16. apríla (TASR) - Dvaja litovskí občania boli odsúdení na sedem a šesť a pol roka vo väzení za špionáž pre Bielorusko, oznámil v stredu krajský súd v meste Klaipeda. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.
Muž a žena boli uznaní za vinných zo zhromažďovania a odovzdávania informácií o vojenských štruktúrach Litvy. Podľa rozsudku pre bieloruskú tajnú službu pracovali od mája 2022.
Až do svojho zatknutia v novembri 2023 pár údajne zhromažďoval informácie o litovskej armáde a dobrovoľníckych organizáciách v prospech Bieloruska a používal na to mobilné telefóny, fotoaparáty a palubné kamery auta.
Údajne tiež informovali o vojenskej výbave spojencov Severoatlantickej aliancie a o aktivitách exilovej bieloruskej opozície v Litve. Za to dostávali finančnú alebo inú odmenu, uvádza sa v rozsudku.
Rozsudok ešte nie je právoplatný.
