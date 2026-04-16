Štvrtok 16. apríl 2026
V Klaipede odsúdili pár za špionáž pre Bielorusko

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Muž a žena boli uznaní za vinných zo zhromažďovania a odovzdávania informácií o vojenských štruktúrach Litvy.

Autor TASR
Riga 16. apríla (TASR) - Dvaja litovskí občania boli odsúdení na sedem a šesť a pol roka vo väzení za špionáž pre Bielorusko, oznámil v stredu krajský súd v meste Klaipeda. Upozornila na to agentúra DPA, informuje TASR.

Muž a žena boli uznaní za vinných zo zhromažďovania a odovzdávania informácií o vojenských štruktúrach Litvy. Podľa rozsudku pre bieloruskú tajnú službu pracovali od mája 2022.

Až do svojho zatknutia v novembri 2023 pár údajne zhromažďoval informácie o litovskej armáde a dobrovoľníckych organizáciách v prospech Bieloruska a používal na to mobilné telefóny, fotoaparáty a palubné kamery auta.

Údajne tiež informovali o vojenskej výbave spojencov Severoatlantickej aliancie a o aktivitách exilovej bieloruskej opozície v Litve. Za to dostávali finančnú alebo inú odmenu, uvádza sa v rozsudku.

Rozsudok ešte nie je právoplatný.
Neprehliadnite

J. HRABKO KOMENTUJE VOĽBY V MAĎARSKU: Vecne a politicky

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína

VACHULOVÁ: Neliečený tlak krvi ohrozuje zdravie srdca, ale aj erekciu

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte vesmír?